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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

در مركز موسيقي و سرود صدا و سيما توليد شدند

پنج اثر جديد موسيقايي با ساختار اركستر ملي، پاپ و سنتي

پنج اثر موسيقايي با ساختار اركستر ملي، پاپ و سنتي توليد شدند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اداره كل توليد اين مركز اين آثار را با صداي عبدالحسين مختاباد ، علي تفرشي ، غلامرضا پيروي ، كيوان كيارس وفرامرزنصيري توليد كرده است .

اين گزارش به نقل از روابط عمومي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما حاكي است :  آهنگ " عيد " با ساختار پاپ ، آهنگساز و تنظيم كننده ميلاد و سعيد محمدي مطلق ، شاعرساعد باقري ، خواننده عبدالحسين مختاباد ،" ابراي عاشق " با ساختارپاپ ، آهنگسازوتنظيم كننده مرتضي ملك محمودي - حسن فراهاني ، شاعر سعيد نوري ، خواننده علي تفرشي ،"تشنه درد " با ساختارسنتي ، آهنگسازو تنظيم كننده عفت هاشمي ، شاهررهي معيري ، خواننده غلامرضا پيروي ، با مضمون عاطفي،" بچگي " با ساختارپاپ ، آهنگساز، تنظيم كننده وخواننده كيوان كيارس ، شاعرخليل جوادي با مضمون اجتماعي،" سلام " با ساختاراركسترملي ، آهنگسازوتنظيم كننده بهمن سپري شكيب ، شاعرشاهين رهنما، خواننده فرامرز نصيري ، با مضمون اجتماعي از توليدات اخير  مركز موسيقي و سرود صدا و سيما هستند.

کد مطلب 248291

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