آرزوي رييس فدراسيون وزنه برداري آلمان : رضازاده با تابعيت آلماني براي ما وزنه خواهد زد!

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از روزنامه دي ولت آلمان ، كلاوس اومباخ اظهار داشت: فدراسيون ما نمي تواند پول چندان زيادي را به رضازاده بپردازد.



اين در حالي است كه يك گروه از تجار ايراني ساكن در آلمان گفته اند كه به آلماني ها كمك خواهند كرد تا اين خواسته آنها محقق شود تا رضازاده با تغيير تابعيت مي تواند به تيم ملي آلمان بپيوندد.

بر پايه اين گزارش، اين منبع در اين زمينه خاطر نشان كرد كه رضازاده 27 ساله نخستين ورزشكار ايراني خواهد بود كه براي آلماني ها مدال كسب خواهد كرد. اومباخ مدعي شد: ما مي توانيم او را براي المپيك 2008 پكن در تيم وزنه برداري كشورمان به خدمت داشته باشيم كه اتفاق بسيار مثبتي به شمار مي آيد.

آلماني ها قصد دارند حسين رضازاده را جانشين روني ولر كنند. ولر همان وزنه برداري است كه در المپيك 2000سيدني مقابل رضازاده تن به شكست داد.البته حضور رضازاده در آلمان بايد با توافق كميته ملي المپيك دو كشور باشد. اما اوبا تغيير مليت مي تواند به عضويت تيم ملي آلمان درآيد. اومباخ عملكرد اين وزنه بردار را در رقابت هاي قهرماني جهان در قطر كه از 9 نوامبر تا 21 اين ماه ادامه خواهد داشت زير نظر خواهد گرفت.

دي ولت در پايان اين مطلب يادآورشد كه درسال گذشته 6362 ايراني به تابعيت كشور آلمان درآمدند و از سال 1980 تاكنون نيز 65379 ايراني به تابعيت كشورمذكوردر آمده اند.

لازم به يادآوري است دو سال پيش تركها از رضازاده با پيش پرداختي ده ميليون دلاري به اضافه حقوق و امكانات فراوان خواسته بودند تا به تابعيت تركيه درآيد كه وي در مصاحبه اي ضمن رد اين مطلب گفته بود : همه پيشنهادهاي تركيه به يك يا ابوالفضل نمي ارزد.

هنوز هيچ مقام رسمي ادعاي آلماني ها را تاييد يا تكذيب نكرده است.