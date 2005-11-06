

امين مويدي - دبير اجرايي هفتمين دوسالانه

"امين مويدي "- دبيراجرايي هفتمين دوسالانه كاريكاتور در گفت وگوبا خبرنگار تجسمي " مهر"، درتوضيح بيشتر برگزاري اين دوسالانه گفت : درهفتمين دوسالانه كاريكاتور، 936 كاريكاتوريست ايراني و 499 كاريكاتوريست خارجي به ارائه اثر مي پردازند. همچنين 2716 اثر درهفتمين دوسالانه امسال شركت مي كند .



اثر: امين مويدي

وي افزود : رشد كمي وكيفي آثار و كاريكاتوريست هايي كه از اقصي نقاط جهان دراين دوسالانه شركت مي كنند از امتيازات آن به شمار مي رود. حضور كاريكاتوريست هاي خارجي نيز در هفتمين دوسالانه كاريكاتور باعث پررنگ شدن آن شده است .

دبيراجرايي هفتمين دوسالانه كاريكاتور در توضيح بيشتر نحوه برگزاري وشكل گيري اين دوسالانه تصريح كرد : دي ماه سال گذشته تصميم گرفتيم هفتمين دوسالانه كاريكاتور را برگزار كنيم . با پي گيري هاي مداوم در ارديبهشت ماه موفق شديم يك فراخوان بين المللي براي كاريكاتوريست هاي سراسر جهان ارسال كنيم . دراين فراخوان يك مهلت براي ارسال آثار ذكر كرديم و كاريكاتوريست ها موظف بودند آثار خود را در طي چند ماهي كه فرصت داشتند به دبيرخانه دوسالانه ارسال كنند . با بررسي بيشتر در دوسالانه امسال به اين مطلب پي برديم كه تعداد كاريكاتوريست هاي شركت كننده در قياس با سال هاي گذشته بيشتر بود. در واقع ، امسال از 67 كشور مختلف پذيراي حضور كاريكاتوريست بوده ايم .



اثر: امين مويدي

" مويدي " گفت : نمايشگاه هفتمين دوسالانه كاريكاتور ، امروز در مركز فرهنگي - هنري صبا افتتاح مي شود و درتاريخ پنجم آذرماه، هيات داوران به داوري آثار مي پردازند. اين داوري نيز بر روي سه موضوع آزاد، سالمندان و پرتره انجام خواهد شد .

دبيراجرايي هفتمين دوسالانه كاريكاتور به اعضاي هيات انتخاب اشاره كرد و "جوادعليزاده" ، "بهمن عبدي" ، "توكا نيستاني"، " بهرام عظميمي"، "جمال رحمتي"، "حسن كريم زاده"، "بزگمهر حسين پور" و"حسين صافي" را از اعضاي هيات انتخاب معرفي كرد. هم چنين، در بخش داوري نهايي نيز ، " مولايته " ازفرانسه ،" كوزوبوچين "، از اوكراين ، " هيوك " ازايتاليا به داوري آثار مي پردازند . " غلامعلي لطفي "، " جوادعليزاده "، " بهمن عبدي"، محمدعلي بني اسدي" از ديگر داوران اين دوسالانه هستند .

گفتني است، جايزه هفتمين دوسالانه كاريكاتورهشت هزار دلار خواهد بود .