كتاب" بررسي فلسفه سياسي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، اين كتاب به بررسي مضامين اصلي فلسفه سياسي پرداخته است.

كتاب "بررسي فلسفه سياسي" به چهار فصل تقسيم مي شود. فصل اول: مفهوم فلسفه سياسي، ويژگيهاي آن، وظيفه فكري و علمي آن در رابطه با علوم ديگر را مورد توجه قرار مي دهد.

اين فصل علاوه بر بررسي وضعيت فلسفه سياسي در يونان و تحليل فلسفه درآن زمان، مهمترين مدارس سياسي وفلسفي را كه فلاسفه اي چون ارسطو و افلاطون در آن به تحصيل پرداختند و رشد كردند بررسي مي كند.

فصل دوم " ظهور و بروز فكر سياسي در جوامع عرب و اسلامي" نام دارد و با تأكيد بر دو متفكر سياسي جهان اسلام فارابي و ابن خلدون بحث خود را به پيش مي برد.

در فصل سوم هم فلسفه سياسي در اروپا و در ميان مسيحيت مورد توجه است و نظرات افرادي چون اگوستين و روسو و هابز مورد تأكيد قرار دارند.

عنوان فصل چهارم " بررسي افكار سياسي مونتسكو و هگل و ديگران" نام دارد و انديشه هاي اين متفكران و ديگرفلاسفه با هدف تحليل منتقدانه از افكار متعددي كه در راستاي فلسفه سياسي وجود دارند محور بحث هستند.