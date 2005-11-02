دومين "آرزو "منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، گفت وگو با استاد حسن ناهيد ،مصاحبه با سرپرست گروه موسيقي خنيا پري ملكي ، رضا صادقي خواننده پاپ و... از جمله مطالب خواندني بخش موسيقي مجله شماره " آرزو" است.گزارشي از" ملودي شهر باراني " آخرين كار اكبر رادي و هادي مرزبان در سالن اصلي تئاتر شهر ، منشأ درام در ايران، شناخت عوامل نمايش ، تئاتر خياباني و... از جمله مطالب تئاتري اين ماهنامه است.همچنين نگاهي به فيلم خيلي دور و نزديك، كاربرد صدا در سينما، مفهوم واقعيت درهنر و سينما،انيميشن از نخستين گام ها تا اعتلا و...در بخش سينمايي اين مجله به چاپ رسيده است.مجله آرزو ، ويژه نيمه اول آبان ماه ، به بهاي 500 تومان، هم اكنون قابل ارائه در مراكز روزنامه فروشي ها است.