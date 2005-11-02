همكاري نكردن سوريه با تيم تحقيق سازمان ملل عواقب بسيار خطرناكي خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، فيليپ دوست بلازي وزير امورخارجه فرانسه درگفتگو با روزنامه " الشرق الاوسط "درپاسخ به اين سوال كه با توجه به تصويب قطعنامه سازمان ملل بويژه بند هفتم كه استفاده ازابزارنظامي عليه سوريه را براي اجراي اين قطعنامه مي دهد، آيا اين اقدام نامناسب نيست، اظهارداشت : هدف ما تضمين بهترشدن فعاليت تيم تحقيق به رهبري مهليز است و سوريه بايد براي تحقيق اين مهم با تيم تحقيق همكاري نمايد.



بلازي با اشاره به اينكه درشرايط كنوني دمشق بايد پيام قوي جامعه بين المللي را دريافت كند، تصريح كرد :من از اين خوشحالم كه توانستيم در زمينه قطعنامه به اجماع برسيم، بنابراين هم اكنون سوريه بايد همكاري خود را درزمينه ترورحريري نشان دهد ولي من حتي يك لحظه هم همكاري نكردن سوريه را تصورنمي كنم، زيرا اين اقدام از لحاظ اجراي عدالت و قانون و جامعه بين المللي، براي دمشق بسيارخطرناك خواهد بود.

وي درپاسخ به اين سوال كه با اينكه واضح است كه اهداف دولت آمريكا ازدامن زدن به موضوع ترورحريري چيزهاي ديگري است، آيا اين موضوع بعدها موجب بروز اختلافات ريشه اي ميان پاريس و واشنگتن نخواهد شد، افزود: ما امروز در چارچوب قطعنامه 1595 و درچارچوب عدالت و دادگاه حركت مي كنيم و فردا نيز قطعنامه اي ديگرومسائل ديگري بوجودخواهد آمد، اما امروز ما در گسترده عدالت هستيم ونبايد اموررا با هم در آميزيم .



وزير امورخارجه فرانسه گفت: من از اجماعي كه حاصل شد، بسيار خوشحالم و فردا نتيجه آن را خواهيم ديد اما نمي خواهيم به امنيت و ثبات منطقه خدشه اي وارد شود و هيچ وقت تمايل ما اين نبوده است .

بلازي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين بدين معناست كه شما درحال آماده شدن براي صدورقطعنامه اي ديگربراي فشار بر سوريه درخصوص خلع سلاح حزب الله هستيد، ابرازداشت : نه، اما درست است گزارش تري رود لارسن نماينده ويژه كوفي عنان در منطقه و مامور پيگيري و اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت صادر شده است اما اين گزارش داراي برخي نكات مثبت و داراي برخي نكات منفي است ولي ما جهت پيشرفت درامورمان همچنان نياز به تحقيق بيشترنيازمنديم .



به گزارش مهر، وزير امورخارجه فرانسه درپاسخ به اين سوال كه متن پيش نويس قطعنامه تصويب شده شوراي امنيت در آخرين لحظات تصحيح شد و بند مربوط به تهديد به طور مستقيم مجازات سوريه برداشته شد، اما اين بند به زباني ديگر تبديل شد ولي تهديد همچنان با مجازات به قوت خود باقي است، حال در سايه درخواست هاي گسترده كه دراين قطعنامه آمده است، اگر سوريه به طور كامل با تيم تحقيق همكاري نكند آيا به اعتقاد شما سوريه مي تواند جلوي اين مجازات را بگيرد، افزود : تهديدات با مجازات قابل پيش بيني است اما اين تهديدات اتوماتيك وار نخواهد بود و در هر شرايطي موضوع بايد به شوراي امنيت بازگردد و همكاري فعال و موثر سوريه با تيم تحقيق را بسيار ضروري مي دانيم .

بلازي در پاسخ به اينكه همزمان با درخواست برخي كشورها براي تشكيل دادگاه بين المللي براي بررسي موضوع ترورتا چه اندازه اي فرانسه از اين درخواستها حمايت مي كند، عنوان داشت : اميدوارم كه كميته تحقيق بين المللي بتواند تا دسامبر آينده به فعاليت خود ادامه دهد و درآن زمان خواهد بود كه مهليز به ما اعلام خواهد كرد كه آيا سوريه با تيم تحقيق همكاري كرده است يا خير ولي ما در نهايت تمام نتايج را بررسي خواهيم كرد و مي گوييم كه اين نتايج خوب است يا خير .

وي همچنين درپاسخ به اين پرسش كه آيا اين جمله بدين معنا است كه شما ايده تشكيل دادگاه بين المللي را تاييد خواهد كريد؟. گفت : ما امروزمنتظر هستيم تا كميته مهليز تا نيمه دسامبر آينده به كارخود ادامه دهد و اين تنها زماني است كه ما از كميته تحقيق اسامي افراد مظنون و مجرومان و عاملان ترور حريري را دريافت خواهيم كرد .