همایش بزرگ انقلاب اسلامی در آق قلا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا احمدی صبح دوشنبه در نشست با رسانه ها، با بیان این که سومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی با نام «انقلاب اسلامی، جوانان، هویت ملی و علم و فناوری» نام گذاری شده است، گفت: نمایشگاه بین المللی هنر تجسمی فجر از ۱۴ بهمن در تالار فخر الدین اسعد گرگانی آغاز به کار می کند.

وی افزود: اجرای نقاشی همگانی که طویل ترین نقاشی جمعی با محتوای روز شمار انقلاب اسلامی است در کانون های فرهنگی و تربیتی استان در سومین روز از دهه فجر انجام می شود.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره طرح ها و تولیدات دانش آموزی به همراه نمایشگاه دهه فجر در سالن آفرینش شهرستان گرگان خبرداد و گفت: محفل انس با قرآن مجید در مسجد سپاه نینوا، عصر خاطره با فجر آفرینان در ایام دهه فجر، نشست تخصصی بررسی مسائل زنان با عنوان زن، انقلاب اسلامی و هویت بازیافته از جمله دیگر برنامه های سومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام احمدی در ادامه جشنواره «یک روز شاد و با نشاط برای دختران»، مراسم بزرگداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد روستای قلی آباد گرگان، مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز ۱۲۸ پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهرستان گالیکش، مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز ۷۷ پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهرستان آق قلا و مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز ۱۰۲پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهرستان مینودشت را از جمله دیگر برنامه های سومین روز از دهه مبارک فجر نام برد.