شهربازی المپیك باغملك پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دهدشتی زاده اظهار كرد: در راستای اجرای استاندارد سازی وسایل و تجهیزات شهربازی، كارشناسان این اداره كل، تمامی وسایل و تجهیزات بازی مستقر در شهربازی المپیک باغملک را به دلیل مغایرت با استانداردهای ملی مربوطه و عدم دریافت مجوز بهره برداری توقیف و به دنبال آن بنا به دستور ریاست سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان باغملک، این شهربازی به طور کامل تعطیل و پلمب شد.

وی گفت: از جمله تجهیزات و وسایل بازی توقیف شده می توان به چرخ و فلک، تاب کودکان و کشتی صبا اشاره كرد که در راستای نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و بازدید كارشناسان این اداره كل از این شهربازی صورت گرفته است.

مدیركل استاندارد خوزستان افزود: وسایل و تجهیزات بازی مذکور از جمله وسایل مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد ایران چنانچه در مرحله تمرکز، توزیع، فروش و بهره برداری آنها انطباق و مغایرتی با قوانین استاندارد وجود داشته باشد، جرم محسوب شده و مطابق قانون با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان متخلف برخورد خواهد شد.

دهدشتی زاده در انتها از همشهریان و هم استانی های خواست در صورت مشاهده کالای مغایر با استاندارد و یا با کیفیت پائین مراتب را از طریق سامانه 1517 با این اداره کل در میان بگذارند.