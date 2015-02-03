هشت داستان از داوود غفارزادگان منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آثاری چون «چرا دم خروس كوتاه است»، «كلاغ آبی»، «قصههای نقاشی ناتمام»، «چه كسی قویتر است»، «غول سنگی» برای گروه سنی كودك و كتابهای «كلاغ آبی»، «كلاغ هم میمیرد» و «۷ پهلوان پیر، ۸ پسر نوجوان» عناوین هشت داستان کوتاه غفارزادگان برای گروه سنی نوجوان است که توسط سوره مهر در دست انتشار قرار گرفته است.
غفارزادگان درباره آثار جدیدش گفت: این هشت اثر داستانی مجموعههای مستقلی هستند كه بسیاری از آنها را در سالهای دور منتشر كردهبودم، كه بر این اساس تصمیم گرفتم این هشت مجموعه را با یك ویرایش جدید مجددا به چاپ برسانم.
وی ادامه داد: همیشه سعی داشتهام اثری را خلق كنم كه تاریخ مصرف نداشته باشد لذا به گمانم این آثار پس از گذشت سالها همچنان مورد استقبال مخاطبان واقع میشود.
این نویسنده همچنین به قیاس ادبیات «كودك» و «نوجوان» پرداخته، افزود: به نظر من ادبیات كودك تخصصیتر است زیرا نویسنده با دایره واژگان محدودی روبهرو است اما باید اذعان كنم به خاطر دنیای بینابینی كه نوجوان سپری میكند (مرز بین كودكی و جوانی) نویسنده باید با یك ظرافت و دقت خاصی برای نوجوان به داستانسرایی اقدام كند لذا داستاننویسی به نظر من برای نوجوانان سختتر است.
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