پیامک بزنید، کتاب بخرید

به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه مجازی خرید کتاب با استفاده از سامانه پیامک به تازگی در کشور راه اندازی شده است. در این فروشگاه مجازی مخاطبان می توانند با ارسال مشخصات کتاب مورد نظر خود با استفاده از پیام کوتاه، آثار مورد نیاز خود را با تخفیف قابل توجه ۱۰، ۱۵ و۲۰ درصدی بسته به ناشر و میزان تخفیف ارائه شده توسط وی تهیه کنند.

در این فروشگاه مجازی که با عنوان «بابوک» آغاز به کار کرده است هر مخاطب باید نخست حداقل دو مشخصه از سه مشخصه اصلی کتاب شامل نام کتاب، نویسنده کتاب و ناشر کتاب را در قالب پیامکی به شماره ۱۰۰۰۶۸۷۱ ارسال کند.

پس از آن وی پیامکی مبنی بر قیمت کتاب به همراه تخفیف و شیوه پرداخت مبلغ آن دریافت خواهد کرد و در ادامه با راسال پیامک دیگری که شامل آدرس پستی وی خواهد بود، بابوک زمان دقیق ارسال کتاب به وی را مشخص می کند.

سیستم پرداخت مبلغ کتاب نیز در این فروشگاه به صورت کاملا مجازی و از طریق درگاه های پرداخت شبکه تلفن همراه بانک سامان صورت می پذیرد.

این فروشگاه مجازی همچنین اعلام کرده که سیستم فروش کتاب وی برای تمامی نقاط کشور دایر است و از تمامی شهرهای کشور امکان خرید کتاب با این شیوه میسر است.

این فروشگاه در همه روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه فعال خواهد بود و دریافت کتاب های سفارش داده شده نیز حداکثر تا دو روز کاری خواهد بود.