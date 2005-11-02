معاون وزير خارجه بر عزم ملي ايران در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار جليلي با اشاره به سياست كشورمان در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تلاش ايران براي دفاع از حقوق خود را مقابله با بدعت غرب براي محروم ساختن كشورهاي در حال توسعه از حقوق خود توصيف و بر عزم ملي كشورمان براي دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي تاكيد نمود.

وي همچنين بر فعال تر نمودن جنبش عدم تعهد در جهت توسعه و گسترش همكاريهاي جنوب - جنوب تاكيد كرد.

وزير امور خارجه كوبا نيز با اظهار خرسندي از روند رو به گسترش روابط دو كشور در تمامي زمينه ها از جمله پيشرفت در مجتمع ساخت واكسن در ايران، حق مسلم ايران در برخورداري از فن آوري صلح آميز انرژي هسته اي را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت كه ايران با دفاع از حقوق خود در كسب اين فن آوري نه فقط از حقوق مسلم خود بلكه از حقوق تمام كشورهاي در حال توسعه دفاع مي كند.

جليلي همچنين روز گذشته با آقايان ماركوس رودريگز كوستا - معاون آسيا و آفريقاي وزارت امور خارجه - و اسكار مارتينس - سرپرست روابط بين الملل حزب كمونيست كوبا - ديدار و پيرامون موضوعات مورد علاقه طرفين و گسترش مناسبات دو جانبه دو كشور با آنان گفتگو كرد.

دو طرف در اين ديدارها با اشاره به ديدگاهها و نقطه نظرات مشترك دو كشور در عرصه بين المللي، بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي موجود به منظور ارتقاء سطح همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه ميان ايران و كوبا و ديگر كشورهاي در حال توسعه تاكيد كردند. دو طرف همچنين با اشاره به رياست كوبا بر اجلاس غير متعهدها، اجلاس آتي اين جنبش در كوبا را فرصتي مناسب براي تجديد حيات اين جبنش قلمداد كردند.