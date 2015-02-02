به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح دوشنبه در جمع دانشآموزان در مدرسه معینی بوشهر ضمن تبریک به مناسب روز تالابها، اظهار داشت: تالابها نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند و نیاز است که از همه توان و ظرفیتها برای حفظ این تالابها استفاده کنیم.
وی با اشاره به تالاب حله در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: این تالاب دارای اهمیت بسیار زیادی در زمینه حیات وحش است و گونههای مختلف گیاهی و جانوری در این تالاب زندگی میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: تالاب حله بیش از 42 هار هکتار وسعت دارد که یکی از مزیتهای بسیار مهم آن، وجود رودخانه حله در این تالاب است.
وی با اشاره به اینکه تالاب حله زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر کشور و همچنین زیستگاه و چراگاه بسیار غنی برای حیات وحش است، افزود: این تالاب یکی از مناظر طبیعی و زیبای استان بوشهر و کشور است.
دلشب از راهاندازی مدرسه تالاب در بوشهر برای آشنایی دانشاموزان با تالابها خبر داد و اضافه کرد: پروژه آموزشی مدرسه تالاب به مناسبت هفته تالابها به مدت سه روز اجرا می شود و دانش آموزان در کنار تالاب حله حضور مییابند.
وی ادامه داد: این طرح در روز اول در مدرسه معینی شهر بوشهر، روز دوم در دبستان روستای کره بند و روز سوم برنامه در پارک شورای شهر بوشهر در کنار ساحل بوشهر برگزار میشود.
مدیرکل حفظت محیط زیست استان بوشهر ارتقای آگاهی کودکان و عموم مردم جامعه درباره ارزشها و کارکردهای تالاب را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: بازدیدکنندگان در این طرح با مفاهیم مختلف تالابها آشنا خواهند شد.
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