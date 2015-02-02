شورای باغستانها تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک صبح دوشنبه در جلسه اهمیت باغستان سنتی و ضرورت رسیدگی به مسائل آن که با حضور معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و باغداران برگزار شد اظهارداشت: برای حفظ و صیانت از باغستانهای سنتی باید الگو و طرح توجیهی طراحی شود تا از تخریب آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طراحی و اجرای الگوی مناسب برای حفظ و صیانت از باغستان سنتی قزوین ضروری است.

ابراهیمی پاک بر لزوم تقویت تعاونی باغستانهای سنتی و تشکیل شورای باغستان تاکید کرد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برای احیای باغستان سنتی باید به فکر نحوه آبرسانی به این سرمایه گرانقدر بود.

علی اکبری افزود: با استفاده از روشهای جدید، احداث کانال های سیمانی، ماشین آلات کشاورزی نوین و آبیاری تحت فشار می توان در حفاظت از باغات سنتی قزوین حرکت کرد.

در پایان باغداران حاضر در جلسه مشکلات خود از جمله کمبود آب در باغستان سنتی، عدم وجود ادوات کشاورزی مناسب و نوین، نداشتن توجیه اقتصادی و نداشتن متولی خاص را مطرح کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران سرمازدگی باغات

همچنین در ادامه بمنظور آشنایی باغداران با روشهای پیشگیری از خسارت سرمازدگی، صبح دوشنبه کارگاه آموزشی مدیریت بحران سرمازدگی باغات اخته زغال شهرستان قزوین برگزار شد.

علی محمدیان مسئول سایت هواشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این کارگاه آموزشی در خصوص لزوم آمادگی و پیشگیری از خسارت سرما زدگی در باغات با استفاده از دانش و تکنولوژی نوین در بحث هواشناسی و شیوه های مقابله با سرمازدگی در باغات جهت جلوگیری از خسارت مطالبی را بیان کرد.

محمدیان افزود: سرمازدگي يک پديده جوي است كه عليرغم قابل پيش بيني بودن آن در رديف حوادث غير مترقبه تعريف شده است.

وی ادامه داد: این پدیده یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش محصول باغات میوه بخصوص در مناطق معتدل ایران است که در برخی سال ها بیش از ۵۰ درصد محصول را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

مسئول سایت هواشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به بروز تغييرات در جو زمين در سالهای اخیر اظهارداشت: به دلیل سنتی بودن روش های باغداری در کشور و عدم آگاهی کافی از روش های موثر پیشگیری و کنترل پدیده سرمازدگی، این پدیده بسیار در کشور اتفاق می افتد و باید باغداران تلاش بیشتری در جهت پیشگیری و جلوگیری از آن کنند.

محمدیان خاطر نشان کرد: باغداران از نتایج زیانبار عدم مقاومت درختان در برابر سرماي زمستان مطلع هستند بنابراین شناخت در خصوص وقوع سرما و یخبندان و علایم آن می تواند برنامه ریزان کشاورزي و خود باغداران را در جهت کاهش خسارت سرما کمک کند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: با پیشرفت دانش بشري در علوم مختلف از جمله هواشناسی و تحلیل داده هاي حاصل از تغییرات جوي امکان پیش بینی یخبندان هاي فصلی را فراهم کرد تا باغدارن با استفاده از این روشها بتوانند خسارت هاي احتمالی را کاهش دهند.

برگزاری کارگاه آموزشی روشهای صحیح تغذیه در مزارع گندم دیم

همچنین بمنظور آشنایی بیشتر کشاورزان با روشهای نوین کشت گندم، کارگاه آموزشی روشهای صحیح تغذیه در مزارع گندم دیم در شهرستان قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی شهابی فر کارشناس ارشد تغذیه مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین درخصوص اثر پتاسیم بر روی محصول گندم مطالبی ارائه کرد.

وی گفت: پتاسیم تحمل گیاه به شوری را بیشتر، مقاومت گیاه را در برابر کم آبی و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.

شهابی فر ادامه داد: همچنین پتاسیم راندمان آب آبیاری و کودهای ازته را بالا، عمل فتوسنتز را زیاد و تنش رطوبتی را کاهش داده و کارآیی تعرق گیاه در شرایط تنش آبی را به دلیل افزایش تعداد و قطر دسته های آوندی افزایش می دهد.

کارشناس ارشد تغذیه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به زمان و روش مصرف کودهای میکرو (عناصر کم مصرف) اظهارداشت: عناصر کم مصرف با وجود نیاز خیلی کمی که گیاه به آنها دارد اهمیت زیادی برای گیاه دارند.

شهابی فر مهمترین عناصر کم مصرف را روی، آهن، مس و منگنز ذکرکرد و خاطر نشن کرد : این عناصر به صورت کودی غالبا به صورت سولفات روی، سولفات آهن، سولفات مس و سولفات منگنز در دسترس هستند که باید با توجه به نتایج آزمایش خاک قبل از کاشت به صورت پایه به مزرعه داده شود، در غیر این صورت می توان با محلول پاشی کود میکرو با غلظت ۳ تا ۶ در هزار بسته به نوع آن در مراحل پنجه دهی یا اوائل ساقه رفتن تا گلدهی در مزرعه پاشید.