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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۵۱

وزنه برداران كشورمان دردو گروه به رقابتهاي قهرماني جهان اعزام مي شوند

وزنه برداران كشورمان كه خود را براي حضور درهفتاد و چهارمين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني جهان آماده مي كنند طي دو گروه راهي اين رقابتها خواهند شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" سجاد بهروزي به همراه داليف و داراب رياحي روز دوشنبه هفته آينده راهي دوحه خواهند شد وگروه دوم شامل حسين رضازاده، اصغر ابراهيمي وعلي دهقانيان به همراه ايوانف روز پنجشنبه هفته آينده به محل برگزاري اين رقابتها خواهند رفت.
تيم وزنه برداري ايران با 4 وزنه بردار در رقابتهاي وزنه برداري قهرماني جهان كه از روز 18 آبانماه درشهر دوحه قطر برگزارمي شود، شركت خواهد كرد.

کد مطلب 248347

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