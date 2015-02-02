تداوم تلاشهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای متهم کردن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان یک گفتگوی تلفنی با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل با تکرار ادعاهای پیشین خود بار دیگر انگشت اتهام خود را به سوی ایران گرفت و مدعی شد که ایران در حمله به مزارع شبعا که منجر به هلاکت شماری نظامی صهیونیست شد دست داشت.

وی اعلام کرد که ایران در تلاش است تا درگیریها را علیه اسرائیل افزایش دهد.

وی با شکایت از اینکه چرا تاکنون جامعه جهانی ایران را به خاطر حمله به مزارع شبعا متهم نشناخته است خواستار مؤاخذه ایران از سوی جامعه جهانی شد.