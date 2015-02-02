  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

تداوم تلاشهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای متهم کردن ایران

تداوم تلاشهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای متهم کردن ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار مؤاخذه ایران از سوی جامعه جهانی درخصوص دست داشتن در حمله به مزارع شبعا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان یک گفتگوی تلفنی با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل با تکرار ادعاهای پیشین خود بار دیگر انگشت اتهام خود را به سوی ایران گرفت و مدعی شد که ایران در حمله به مزارع شبعا که منجر به هلاکت شماری نظامی صهیونیست شد دست داشت.

وی اعلام کرد که ایران در تلاش است تا درگیریها را علیه اسرائیل افزایش دهد.

 وی با شکایت از اینکه چرا تاکنون جامعه جهانی ایران را به خاطر حمله به مزارع شبعا متهم نشناخته است خواستار مؤاخذه ایران از سوی جامعه جهانی شد.

کد مطلب 2483475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها