خواننده «دستای نامحرم» اولین کنسرتش را تجربه کرد

کامران رسول‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید اولین آلبوم و اجرای رسمی خود در تهران توضیح داد: تا جایی که اطلاع دارم خوشبختانه بعد از انتشار آلبوم «دستای نامحرم» استقبال خوبی از سوی مخاطبان انجام گرفته و گویا پخش و توزیع کار در فرایند خوبی بوده، به طوری که به نظر می آید مخاطبان ارتباط خوبی با اثر گرفته اند.

وی افزود: کنسرت هم که چند شب پیش در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد خوشبختانه با توجه به اولین کنسرت رسمی ام بعد از مدت ها در تهران تا حد زیادی امیدوارکننده بود و به نظر من می تواند نقطه شروع خوبی برای کارهایم طی ماه‌های آینده باشد البته طبق برنامه ریزی هایی که از سوی تهیه کننده آثارم انجام گرفته قرار بر این است که تور کنسرت های شهرستان و بعد از آن کنسرت های خارج از کشور نیز داشته باشم که جزییات آن به زودی اعلام می شود.

این شاعر و ترانه سرا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتشار آلبوم «دستای نام محرم» نیز گفت: این آلبوم به تازگی توسط موسسه اکسیر نوین به تهیه کنندگی محمدرضا خانزاده منتشر شده و شامل 15 قطعه موسیقایی با نام های دستای نامحرم، قفس ترانه، تهران، فرصت بده، اسب زخمی، وقتی نیستی، زن، وایسا، خلاصم کن، دارم می میرم و نیستی، بهونه، بچه های ته خط، درخت و به دادم برس است که پدرام آزاد، محمدرضا رهنما، جمال خدامی و آرون حسینی تنظیم آنها را انجام داده اند.

رسول زاده در معرفی نوازندگان این آلبوم موسیقایی نیز توضیح داد: فیروز ویسانلو گیتار اسپانیش، جمال خدامی گیتار آکوستیک، نیما رمضان و مسعود همایونی گیتار الکتریک، بابک ریاحی پور گیتار باس، هومن نامداری و بابک یوسفی کلارینت، پیام طونی ویولن، ایلیار خسروی درامز نوازندگان آلبوم موسیقایی «دستای نامحرم» را تشکیل می دهند که امیدوارم با این تیم حرفه ای توانسته شدیم تا حدی رضایت مخاطبان خود را جلب کنیم.