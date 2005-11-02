كارگاه آموزشي " حكم اخلاقي و روانشناسي اخلاقي" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مركز پژوهشي اخلاق نظري هلسينيكي برگزار كننده اين همايش است. اين مركز زير نظر دانشگاه هلسينيك فعاليت مي كند.

در اين كارگاه اموزشي بنا است بسياري از مضامين و موضوعاتي كه به حكم اخلاقي و روانشناسي اخلاقي و نسبت ميان اين دو مربوط و منوط هستند به بحث گذاشته شوند.

عناوين پاره اي از كلاسهايي كه در اين كارگاه ارائه مي شوند و نام ارائه كنندگان آنها بدين قرارند : " صدق در بيان گرايي جهانشمول" ( مايكل ريج از دانشگاه ادينبورو)، تأمل و عقل و عقلانيت ( كريستين پيلر از دانشگاه يورك) ، احكام اخلاقي بر طبق پاره اي از اشكال جزء گرايي رئاليستي ( سرنا كورائو از دانشگاه استودي لسه) و "خطاپذيري بدون رئاليسم" ( از سيمون بلك بورن).



