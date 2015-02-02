امضاء توافقنامه مرزی بین ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار «قاسم رضایی» فرمانده مرزبانی ناجا در راس هیئتی بلند پایه متشکل از رئیس عقیدتی سیاسی و معاون عملیات مرزبانی ، فرماندهان مرزبانی استان های خوزستان و کرمانشاه و جمعی از سرکلانتران مرزی استان خوزستان و همچنین رئیس پایانه های مرزی این استان وارد کشور عراق شدند و مورد استقبال فرمانده مرزبانی این کشور قرار گرفتند.

فرماندهان مرزبانی دو کشور طی نشستی که در شهر بصره برگزار شد در خصوص وضعیت صیادان دو کشور و بازسازی میله های مرزی گفتگو کردند.

سردار رضایی و سرلشکر عبدالکریم مصطفی العامری در پایان این نشست در جمع خبرنگاران حاضرشده و به سوالات آنان پاسخ دادند.

فرمانده مرزبانی کشورمان در این مصاحبه گفت: خدا را شاکرم که در این روز بزرگ یعنی ۱۲ بهمن که سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران و تغییر مسیر زندگی مستضعفان جهان است، توفیق پیداکردیم تا در راستای اجرایی کردن پروتکل های مرزی دو کشور وارد کشور دوست و همسایه مسلمان خود عراق شدیم و نشست خوب و پر باری را با فرماندهان مرزبانی عراق برگزار کردیم .

وی در ادامه افزود : ما بیش از ۱۶۰۰ کیلو متر مرز مشترک با کشور دوست و همسایه عراق داریم و ضروری است تا برای ارتقاء معیشت مرزنشینان دو کشور این ارتباط و تعامل و همکاری گسترش یابد و هدف اصلی ما از این نشست همین امر بود.

سردار رضایی تصریح کرد : من به مردم شریف عراق تبریک و تهنیت عرض می کنم به جهت بوجود آمدن دولتی مقتدر و مردمی که پشتیبان مراجع عظام این کشور است.

همچنین بحث و گفتگو در رابطه با تسهیل زائران عتبات عالیات از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که فرمانده مرزبانی ناجا نیز در مصاحبه خود با خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: در رابطه با کنگره بزرگ اربعین هم در این نشست صحبت هایی شد و ان شاء الله در آینده گذرگاه های مرزی سومار و چزابه نیز برای تردد به کشور عراق بازگشایی خواهند شد.

وی افزود : همچنین ایران برای تسهیل تردد زائران خط راه آهن خود را از طریق خرمشهر به شلمچه رسانده و امیدواریم که ان شاء الله خط راه آهن از این منطقه به شهر های مذهبی این کشور کشیده شود تا شاهد تسهیل تردد زائران باشیم.

فرمانده مرزبانی کشور در ادامه گفت : همواره استکبار جهانی با دو حربه مواد مخدر و تروریسم سعی داشته است تا منطقه را جهت نیل به اهداف شوم خود مهیا کند و از زمانی که آمریکا در ۱۵سال پیش پا به افغانستان گذاشت، کشت مواد مخدر در این کشور ۴۰ برابر شده است و ما در ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۴۰۰ تن مواد مخدر را کشف کرده ایم .

سردار رضایی در جواب خبرنگاری که از وی در رابطه با داعش سوال کرده بود گفت : داعش غده سرطانی و دست پرورده استکبار است که در منطقه ما تزریق شده و در صورتی که به مرزهای ایران نزدیک شود آن منطقه را تبدیل به گورستان آنان خواهیم کرد .

در پایان فرمانده مرزبانی کشور عراق نیز نتایج این دور از مذاکرات را بسیار مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: روابط و تعامل ما با مرزبانی ایران در سطح بالایی است و امیدوارم بتوانیم مشکلات تردد زائران را برطرف کرده و در تردد آنان تسریع کنیم و همچنین در برخورد با پدیده قاچاق و مبارزه با ناامنی تعامل خوبی با کشور دوست و همسایه خود ایران داشته باشیم.