نتايج فينال مسابقات اسكواش جام رمضان

به گزارش خبرگزاري " مهر" نتايج رده بندي به شرح ذيل مي باشد:

برش ب 3 بر صفر پايا را شكست داد. پيمان سياوشي 3 بر صفر عبدالرضا كاشفي را مغلوب كرد. مسعود تجريشي 3 بر صفر بر پرهام ساعدي پيروز شد. شاهين گرگاني 3 بر 2 كمالي را شكست داد.

بنابراين گزارش نتايج فينال اين مسابقات به شرح زير است:

برش الف 3 بر 1 بي بافت را مغلوب كرد. ساسان وزيري 3 بر 2 برسجاد فاطمي نسبت پيروز شد. محمد حسين سنايي 3 برصفر سيامك دولتشاهي را برد. فرشاد سياوشي 3 بر يك پويا احمد آبادي را شكست داد.

رده بندي نهايي : 1- برش الف 2- بي بافت 3- برش ب 4- پايا