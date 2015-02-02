برگزیده عکس های خبری ۱۳ بهمن ۹۳

مردم با لباس ها و نقاب های متفاوت در کارناوالی در شهر «ونیز» شرکت کردند.
بوقلمونی که نگهبان خودروهای قدیمی است به سمت بچه های سوری، حمله می کند.
کوبانی آزاد اما ویران، بیش از ۵۰ درصد شهر در حملات اخیر تخریب شده است.
یک پسر بچه ببر از نژاد سیبری در باغ وحشی در «ابرس والده» آلمان
جشنواره بین المللی بازی های بالماسکه در شهر «پرنیک» بلغارستان
مسابقات موتور سواری استقامت در ساحل «له تاگت» در شمال فرانسه
پسری در محل کار مادرش در کوره آجرپزی میانمار درون گهواره ای پارچه ای خوابیده و مادر او در حال کار کردن است.
مردم توکیو بهت زده در حال خواندن روزنامه ای که خبر بریدن سر خبرنگار ژاپنی به دست عوامل داعش را منتشر کرده است
غروب آفتاب زیبا در کوه های سوئیس
مردم کوبانی خوشحال از به نتیجه رسیدن مجاهدت های چند ماهه خود و آزادی کامل این شهر
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