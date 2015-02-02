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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

برگزیده عکس های خبری ۱۳ بهمن ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۳ بهمن ۹۳

عکس های خبری امروز را از برگزاری کارناوال در ونیز آغاز می‌کنیم. سپس تصاویری از کوبانی آزاد شده، جشنواره بین المللی بالماسکه در بلغارستان ومسابقات موتورسواری استقامت در فرانسه را خواهیم دید.

برگزیده

مردم با لباس ها و نقاب های متفاوت در کارناوالی در شهر «ونیز» شرکت کردند.

برگزیده

بوقلمونی که نگهبان خودروهای قدیمی است به سمت بچه های سوری، حمله می کند.

برگزیده

کوبانی آزاد اما ویران، بیش از ۵۰ درصد شهر در حملات اخیر تخریب شده است.

برگزیده

یک پسر بچه ببر از نژاد سیبری در باغ وحشی در «ابرس والده» آلمان

برگزیده

جشنواره بین المللی بازی های بالماسکه در شهر «پرنیک» بلغارستان

برگزیده

مسابقات موتور سواری استقامت در ساحل «له تاگت» در شمال فرانسه

برگزیده

پسری در محل کار مادرش در کوره آجرپزی میانمار درون گهواره ای پارچه ای خوابیده و مادر او در حال کار کردن است.

برگزیده

مردم توکیو بهت زده در حال خواندن روزنامه ای که خبر بریدن سر خبرنگار ژاپنی به دست عوامل داعش را منتشر کرده است

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غروب آفتاب زیبا در کوه های سوئیس

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مردم کوبانی خوشحال از به نتیجه رسیدن مجاهدت های چند ماهه خود و آزادی کامل این شهر 

کد مطلب 2483561

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