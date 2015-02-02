سرمربی نفت مسجدسلیمان به تمرینات بازگشت

سرمربی نفت مسجدسلیمان نیز با تائید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: به دنبال مذاکراتی که مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان با مسئولان ارشد وزارت نفت داشت، آنها قول هایی برای حل مشکلات مالی تیم داده اند و ما را به حل مشکلات خود امیدوار كرده اند.

بهروز مکوندی افزود: بودجه درخواستی باشگاه نفت مسجدسلیمان برای لیگ برتر تنها 10 میلیارد تومان است که همه به این امر واقف هستند که این رقم بسیار ناچیز بوده و نسبت به بودجه سایر تیم ها رقم بسیار کمی به شمار می رود.

وی ادامه داد: قرار شد طی یک هفته و بعد از امضای وزیر نفت، بودجه ای معادل پنج میلیارد تومان به تیم تزریق شود تا بتوانیم در ادامه رقابت های لیگ برتر بخشی از مشکلات مالی خود را رفع کنیم و بازیکنان با روحیه ای مضاعف ادامه رقابت های لیگ برتر را پیگیری کنند.

سرمربی نفت مسجدسلیمان عنوان کرد: با صحبت هایی که مدیرعامل باشگاه انجام داد از امروز تمرینات تیم را زیر نظر می گیرم تا برای بازی بعدی خود در برابر صبا با آمادگی کامل وارد میدان شویم. البته در این مدت که در تمرینات حضور نداشتم سایر اعضای کادر فنی تمرینات تیم را به خوبی برگزار کرده بودند و خللی در روند آماده سازی تیم ایجاد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های نفت مسجدسلیمان و صبای قم روز پنج شنبه هفته جاری در مسجدسلیمان به مصاف هم می روند.