اجرای ۱۱۹ سد در کشور/ مدیران در هزینه های جاری صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز دوشنبه در جریان افتتاح سد ایوشان در استان لرستان اظهار داشت: خداوند توفیق عنایت کرد که بار دیگر خدمت مردم عزیز و بزرگوار استان لرستان برسم، مردمی که همواره در تاریخ ایران و تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی پیشتاز بوده اند و خدمات ارزنده ای به ایران و انقلاب ارائه کرده اند.

وی با تشکر از مدیرانی که برای تکمیل دو سد مروک و ایوشان تلاش کرده اند، بهره برداری از این پروژه ها را کار بزرگی برای توسعه کشاورزی در منطقه دانست.

انقلاب اسلامی متعلق به هیچ جریان سیاسی خاصی نیست

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به قرارگیری در دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنچه امروز ایران اسلامی در این مقطع زمانی دارد مرهون رهبری داهیانه امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.

جهانگیری با بیان اینکه ۳۶ سال عبور از فراز و نشیب های مختلف و متعدد حقیقت انقلاب اسلامی ایران را دگرگون نکرد یادآور شد: ملت شریف ایران اسلامی هنوز هم با حضور در صحنه های مختلف، بر شعارهای اصیل خود یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پافشاری می کنند.

وی با بیان اینکه کمترین تغییر در پایداری و استقامت ملت ایران به وجود نیامده است یادآور شد: انقلاب اسلامی متعلق به هیچ فرد، جریان، گروه و باند سیاسی نبوده و متعلق به همه ملت ایران است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران محدود به یک مرز و جغرافیا نیز نیست ادامه داد: این انقلاب الهی تعلق به کل ملت ایران داشته و ملت ایران نیز پای انقلاب خود ایستاده است.

۲۲ بهمن صحنه نمایش عزت و اقتدار نظام

جهانگیری به در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم روز ۲۲ بهمن روز عزم ملی و همراهی و هم پیمانی آحاد ملت بوده و روزی باشد که بر اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه ای که در اختیار نظام است افزوده شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر در سطح بین الملل عزت و اقتدار ایران اسلامی به نمایش گذاشته و به جهانیان دوباره ثابت شود که ایران اسلامی از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار است.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات جاری و پیش روی کشور اشاره کرد و بیان داشت: ما در بخشهای مختلف داخلی و خارجی مشکلاتی داریم که باید از آنها عبور و بتوانیم اهدافی را که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند را عملیاتی کنیم.

تورم از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد رسیده است

جهانگیری با بیان اینکه باید بدانیم برخی کشورهای استکباری و کشورهای منطقه تلاش دارند که ایران را در انزوا نگه داشته و با ایران مبارزه کنند تصریح کرد: باید این مشکلات را تدبیر کرده و از این مسائل عبور کنیم.

وی با بیان اینکه در بخشهای اقتصادی نیز مشکلات و مسائل جدی داریم یادآور شد: در همین یکسال و نیم اخیر بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی در کنترل قرار گرفته و ثبات خوبی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلاتی که در سالهای گذشته در زمینه قیمت ارز و سکه وجود داشت تصریح کرد: این در حالیست که امروز ثبات خوبی در کشور حاصل شده و تورم از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.

جهانگیری با اشاره به توقف روند رشد منفی اقتصادی کشور افزود: از ابتدای امسال نیز روند رشد مثبت اقتصادی را در کشور شاهد هستیم.

کاهش بهای نفت توطئه ای علیه ملت ایران

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در کاهش جدی بهای نفت افزود: در همین اوایل امسال ما نفت را بشکه ای ۱۰۴ و ۱۰۵ دلار می فروختیم که الان این قیمت به ۴۰ دلار رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دو سه سال پیش شاهد فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بودیم که الان این رقم صادرات با تحریم های ظالمانه به یک میلیون بشکه رسیده است یادآور شد: این میزان کاهش فروش و بهای نفت نشان می دهد که یک توطئه علیه ملت ایران شکل گرفته است.

جهانگیری با بیان اینکه با این میزان کاهش قیمت نفت قابل تصور است که چه اتفاقی در نظام درآمدهای کشور رخ می دهد بیان داشت: ما در حال حاضر با این مشکل جدی در حوزه اقتصاد روبرو هستیم و تلاش داریم که با حداقل زحمت برای مردم از این مشکلات عبور کنیم.

وی با بیان اینکه باید طوری برنامه ریزی کنیم که مسائل اقتصادی کشور به خوبی پیش رفته و مردم به زحمت نیفتند و طرح های عمرانی نیز متوقف نشوند افزود: باید به گونه ای عمل کرد که تورم دوباره صعودی نشده و رکود بر کشور حاکم نشود.

دولت به تنهایی قادر نیست بر مشکلات غلبه کند

جهانگیری با بیان اینکه تحقق این موارد مسائل پیچیده ای است افزود: برای عبور از چالش ها و مشکلات نیاز داریم در داخل کشور انسجام و وحدت جدی داشته باشیم چرا که دولت به تنهایی قادر نیست بر مشکلات غلبه کند.

وی با بیان اینکه اگر این دولت نتواند از این مسائل عبور کند دیگران به سختی خواهند توانست یادآور شد: باید همه کمک کنند و با برنامه پیش برویم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از برنامه خوب برای اداره کشور بحث سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است افزود: ما شاهد شعار دادن در گذشته بوده ایم ولی رفع مشکلات امروز کشور نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت هیچ گاه به دنبال این نبوده که با شعار مردم را سرگرم کند افزود: مردم انتظار دارند که تدبیر صورت گیرد و مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود ما شاهد بودیم که بیشترین شعار در تاریخ کشور در رابطه با فساد در دوره های گذشته داده شد ولی بیشترین و بزرگترین فسادهای قرن در این دوره ها اتفاق افتاد.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از مشکلات است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه معتقد هستیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از مشکلات است یادآور شد: بیشترین زمانی که نیاز است برای یک برنامه صرف شود برای تدوین برنامه های دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صرف شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه تاکنون ۱۵ جلسه شورای اقتصاد با حضور ۱۰ وزیر تشکیل و برنامه تک تک دستگاهها و وزارتخانه بررسی شده است.

جهانگیری با بیان اینکه چند جلد کتاب به عنوان برنامه های عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده است، افزود: به دنبال این هستیم که به رغم وجود مشکلات رفاه مردم کاهش پیدا نکند.

طرفدار این نیستیم که مردم یک وعده غذا بخورند

وی ادامه داد: البته ما طرفدار این نیستیم که مردم یک وعده غذا بخورند، این شعار حرف خوبی نیست، در زمان جنگ نیز امام این حرف را بر زبان نیاوردند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه می توانیم با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح مشکلات را حل کنیم یادآور شد: کارهایی که در لرستان صورت گرفته و بهره برداری از این سدها کارهای بزرگی است.

وی با طرح این سوال که چرا کارهای انجام شده را کم تلقی می کنید؟ یادآور شد: اگر برای کشورمان مزاحمت ایجاد نمی کردند می توانستیم در دنیا گام های بلندتری برداریم.

معاون اول رئیس جمهور به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای صنایع نانوتکنولوژی اشاره کرد و بیان داشت: دانشمندان ایران اسلامی در این حوزه دارای قابلیتهای و توانمندی بالایی هستند.

۱۱۹ سد در کشور در دست اجرا است

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ سد در دست بهره برداری با حجم ۴۷ میلیارد مترمکعب در کشور وجود دارد یادآور شد: عمده این سدها توسط ایرانی ها و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ساخته شده است.

وی افزود: همچنین در حال حاضر ۱۱۹ سد با حجم ۲۵ میلیارد مترمکعب در کشور در دست اجرا است.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: با همه محدودیت هایی که به جهت بودجه داریم سال آینده یکی از بخشهایی که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته بخش آب و خاک کشور است.

۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه آب و خاک سرمایه گذاری می شود

جهانگیری افزود: در این زمینه علاوه بر بودجه ای که از منابع عمومی در نظر گرفته شده بر اساس مجوزهایی ۱۰ میلیارد دلار یعنی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار است ظرف چهار سال در حوزه آب و خاک سرمایه گذاری کنیم که از این رقم سال آینده حدود پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد.

وی همچنین به محدودیت های منابع آب در کشور اشاره کرد و یادآور شد: ملت ایران باید بداند که ما از نظر اقلیم در شرایطی قرار داریم که نیاز است از آب به بهترین نحو ممکن بهره برداری کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید قدر آب را در کشور بدانیم یادآور شد: تلاش برای بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب یک کار ملی است.

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر صدها روستای کشور با تانکر آبرسانی می شود و در برخی شهرهای بزرگ دغدغه رساندن آب به مردم را داریم افزود: باید همه مسئولان و به ویژه استانداران همت کنند و برای بحث مدیریت آب در سال آینده به کمک وزارت نیرو بیایند.

درخواست از مدیران برای صرفه جویی در هزینه های جاری

وی در ادامه به تبعات کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد و بیان داشت: تبعات کاهش قیمت نفت را در حوزه اعتبارات عمرانی و بودجه دولت خواهیم دید که برای جبران این موضوع از تمام مدیران سراسر کشور خواسته ایم که در هزینه های جاری صرفه جویی کنند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه عمرانی نیز باید به نحوی عمل شود که بهترین بازدهی از اعتبارات پروژه ها را داشته باشیم یادآور شد: همچنین با توجه به کاهش قیمت نفت برنامه ریزی کرده ایم که صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم.

جهانگیری تصریح کرد: انتظار داریم همه متولیان به عنوان یک کار گروهی در صحنه صادرات ورود پیدا کنند.