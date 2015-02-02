جاده های آبادان به عنوان مسیر تردد راهیان نور ساماندهی می شوند

جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اجرای برنامه های بهسازی و ایمن سازی جاده های استان، اقدامات و تلاش های لازم در خصوص بررسی و رسیدگی به جاده های آبادان نیز انجام گرفته که تکمیل جاده دو بانده آبادان به اروند کنار از جمله این پروژه های مطرح شده است که به دلیل مسیر تردد زائران راهیان نور از اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: به همین منظور پس از بازدیدهای صورت گرفته از این اتوبان توسط مسئولان مربوطه کشوری و استانی، تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده و تصمیمات لازم آن گرفته شده است.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین اجرای پروژه ورودی آبادان به ماهشهر به طول 11 متر نیز از دیگر تصمیات گرفته شده است که می تواند گام موثری در حفظ جان مردم و کاهش حوادث جاده ای دراین مسیر باشد.

سعدون زاده اظهار کرد: از دیگر مسیرهایی که در لیست رسیدگی جاده ای قرار دارد و در خصوص آنها وعده داده شده تعریض محور زیارتی، سیاحتی جاده خضر آبادان به تره بخاخ و سیدالیه، ساماندهی روکش آسفالت، خط کشی و ترمیم شانه جاده آبادان به چوئبده و جاده کمربندی و ترانزیتی آبادان- شلمچه است.

وی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن سال جدید و آغاز تعطیلات نوروزی تمام تلاش خود را می کنیم که اجرای این پروژه ها و به ویژه پروژه دو بانده شدن جاده آبادان به اروند کنار به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد راهیان نور، روند رو به رشدی داشته باشد تا مسیری امن را برای این مسافران فراهم کنیم.

نماینده آبادان در مجلس تصریح کرد: علاوه بر ایمن سازی این جاده که با هدف ایجاد مسیری امن برای زائران صورت می گیرد، تبدیل این شهر به شهرستان را نیز در برنامه های آینده خود داریم. در این راستا در دیدار با هیات دولت مدارک لازم در این خصوص را ارائه داده ایم و امیدواریم با عنایت به وعده های داده شده این امر تا پایان سال جاری عملی شود.

