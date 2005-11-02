ماموريت ظريف تمام نشده است// تحريم واردات كالا از كشورهاي خارجي در دستور كار دولت نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متكي كه در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، افزود : تا پايان سال جاري ماموريت حدود چهل تن از سفرا و روساي نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور به پايان مي رسد و به كشور باز مي گردند، اما ماموريت ظريف تمام نشده است.

وي ادامه داد: موارد ديگري وجود دارد كه افراد مذكور به سن بازنشستگي رسيده اند و يا تقاضاي بازنشستگي كرده اند كه بايد براي آنها هم جانشين تعيين شود.

متكي تاكيد كرد: در مواردي نيز ممكن است در مديريت هاي جديد به طور طبيعي جا به جايي صورت گيرد، اما مواردي كه اقدام شده، عمدتا ماموريت هاي آنان خاتمه يافته است.

وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه چرا در 2 ماه اخير درباره پرونده هسته اي كشورمان اطلاع رساني نشده، گفت: بعد از صدور قطعنامه اخير شوراي حكام، جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را طي بيانيه اي رسما اعلام كرد.

متكي اضافه كرد: ايران بيانيه مذكور را به سه بخش مختلف تقسيم كرد و بر تعهد خود به ان . پي . تي و پادمان هسته اي تاكيد كرد.

وي افزود: طي اين مدت دو گروه از بازرسان آژانس هسته اي به ايران آمدند و بازرسي هاي خود را انجام دادند و دوبار نيز مقامات آژانس به كشورمان سفر كردند و در اين باره نيز تذكراتي صورت گرفت.

متكي ابراز اميدواري كرد همكاري هاي ايران در اجلاس 24 نوامبر شوراي حكام تاثير خوبي داشته باشد.

وزير امور خارجه در پاسخ به سوال ديگري درباره ارسال گزارش وزارت اطلاعات در خصوص پرونده انفجارهاي اهواز به وزارتخانه متبوعش گفت: اين گزارش به دست ما نرسيده است و بر اساس اعلام وزير اطلاعات در دست تنظيم است.

متكي تاكيد كرد كه وزارت امور خارجه پس از دريافت گزارش مذكور، موضوع را پيگيري خواهد كرد.

وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي در خصوص تحريم ورود برخي كالاها از كره جنوبي اظهار داشت: تحريم واردات كالا از كشورهاي ديگر در دستور كار دولت نيست.

متكي در خاتمه خبر واگذاري مسئوليت پرونده هسته اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را تاييد نكرد.