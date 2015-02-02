پارک ملی تنگ صیاد یکی از ظرفیت های فرخ شهر برای توسعه است

حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های زیبا و دارای جاذبه های متنوع گردشگری است، اظهار داشت: آمار ورود گردشگر به استان را هنگامی که طی سالهای مختلف گذشته برسی می کنیم، متوجه می شویم ورود مسافر و گردشگر به استان هر ساله نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: فرخ شهر سومین شهر پر جمعیت استان است که در منطقه خاص و ویژه قرار گرفته است که استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه می توان در توسعه شهر مفید واقع شود.

کاوه ادامه داد: فرخ شهر دارای جاذبه های گردشگری مختلفی مانند بابازکی، پارک سرچشمه، منطقه قنات بروی و رباط، باغ های زیبای انگور و بادام اطراف شهر، منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و... است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه شهر فرخ شهر بهره برد.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر ادامه داد: پارک ملی تنگ صیاد یکی از زیباترین مناطق استان است که در جوار فرخ شهر قرار دارد و می توان از این ظرفیت برای ورود گردشگر و ورزشکاران کوهنورد برای بازدید از منطقه با اخذ مجوزات لازم از محیط زیست استفاده کرد و از این ظرفیت برای توسعه درآمد بازار این شهر در حوزه گردشگری بهره برد.

وی اذعان داشت: وجود اماکن تاریخی مانند دو عصارخانه تاریخی و قلعه تاریخی و موزه مردم شناسی از مهترین جاذبه های گردشگری در حوزه تاریخی است.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر گفت: اطلاع رسانی و معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری نقش مهمی در توسعه شهر فرخ شهر دارد.

فرخ شهر مرکز بخش فرخ شهر از توابع شهرستان شهرکرد است که سومین شهر پر جمعیت استان به شمار می رود.