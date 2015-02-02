۵ پروژه عمرانی در آستانه اشرفیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دو شنبه در مراسم افتتاح گازرسانی به روستای «لبشکا»، بخشدار مرکزی آستانه اشرفیه گفت: به برکت خون شهدا و با تلاش خدمت گذاران خدوم نظام اسلامی تاکنون بالغبر ۷۰ درصد روستاهای بخش مرکزی از نعمت گاز برخوردار شده اند.
فرامرز مصطفوی بابیان اینکه گازرسانی به ۱۰ روستای دیگر این شهرستان نیز آغازشده است افزود: در اجرای این طرح گازرسانی یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال هزینه شده است که برای اجرای آن یک هزار و ۶۵۰ متر لولهگذاری انجام شده و برای ۴۵ خانوار این روستا تا پایان سال علمک گاز با کنتور نصب میشود.
معاون مخابرات شهرستان آستانهاشرفیه همچنین در بهرهبرداری از سایت B.T.S بیسیم روستای «سوخته کوه» که بالغبر ۳ میلیارد ریال هزینه در برداشته است اعلام کرد: تلاش مرکز مخابرات برای توسعه ارتباطات بیسیم در این روستا باعث شده که باند ۹۰۰ مگا هرتز را برای پوشش در این روستا در نظر بگیریم.
وی بابیان اینکه تعداد ورودی و خروجی همزمان برای ۳۲ مشترک وجود دارد افزود: بر اساس سرویسدهی که انجام خواهد گرفت این تعداد به ۲۰۰ مشترک همزمان خواهد رسید و شعاع بین ۵ تا ۶ کیلومتر را پوشش می دهد.
رئیس اداره توزیع برق آستانه اشرفیه نیز در افتتاح مجموعه پروژههای توزیع برق در روستای «استخر بیجار» بابیان اینکه یک هزار و ۱۸۸ طرح در این شهرستان با ۱۰۵ میلیارد ریال در حوزه برق پیشبینیشده است بیان کرد: تاکنون موفق شدیم ۵۷۵ طرح را با هزینه ۳۶ میلیارد ریال اجرایی کنیم.
سید رسول اشرف با تأکید بر این مطلب که ۶۱۳ طرح باقیمانده تا پایان سال به پایان خواهد رسید افزود: بیش از ۱۰۵ طرح در دهه فجر مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت که در اجرای این طرحها ۳۳ هزار و ۴۰۷ متر شبکه هوایی و زمینی با هزینه ۳۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال افتتاح میشود.
در ادامه افتتاح پروژههای این شهرستان، فاز اول مرکز تولید درب و پنجرهupvc راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
فاز دوم و سوم این کارخانه با هدف راهاندازی کارگاه تولید شیشه دوجداره به روش نرو اسپیسر خواهد بود که با تکمیل آن، بهعنوان اولین کارخانه تولید پروفیل upvc اکسترود پروفیل در گیلان فعالیت خواهد کرد.
معاون فرماندار آستانهاشرفیه در افتتاح این پروژه بخش خصوصی که بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال هزینه دربرداشته است گفت: یکی از دغدغههای نظام و مسئولین استان این است که با حمایت از سرمایهگذاران بتوانیم برای اشتغال جوانان فرصتهایی را به وجود بیاوریم.
رضا کحالی بابیان این مطلب که بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال پروژههای عمرانی و اشتغالزا در دهه فجر امسال در این شهرستان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد تأکید کرد: با تلاش تمام مسئولان ادارات و نهادهای حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی توانستیم نسبت به پروژههای سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشته باشیم.
گفتنی است اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب شهری که بالغبر ۴۸۸ میلیون تومان هزینه اجرایی داشته نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده در دومین روز از دهه فجر در شهرستان آستانه اشرفیه بود.
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