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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

توکلی در گفتگو با مهر عنوان کرد:

آمار دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد 94/ دو رشته‌ای‌ها دو کارت بگیرند

آمار دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد 94/ دو رشته‌ای‌ها دو کارت بگیرند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 94 حدود 56 درصد داوطلبان خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارت شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 از روز یکشنبه 12 بهمن ماه 93 بر روی سایت سنجش قرار گرفته است.

وی افزود: تا ساعت 13 امروز دوشنبه 13 بهمن ماه 93 از تعداد 812 هزار و 812 نفر که در این آزمون ثبت نام کرده اند 455 هزار داوطلب حدود 56 درصد داوطلبان نسبت به دریافت و پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: اکیداً توصیه می شود سایر داوطلبان که تاکنون کارت آزمون خود را دریافت نکرده اند، در مهلت باقی مانده نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: داوطلبانی که علاوه بر رشته اصلی متقاضی یکی از 66 کد رشته امتحانی دوم یا کدرشته های شناور هستند نیز باید دو کارت ورود به جلسه دریافت کنند.

کد مطلب 2483665
زهره بال

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