اداره ورزش و جوانان برای برپایی نمایشگاه در سالن ورزشی اجاره گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه هفته جاری گزارشی تحت عنوان تعطیلی ورزش به بهانه نمایشگاه در ورامین بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که طی آن جمعی از ورزشکاران شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به تعطیلی چندباره سالن ورزشی به بهانه نمایشگاه اعتراض کردند.

در این میان مجید بذرافشان رییس اداره ورزش و جوانان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت که بنده به عنوان متولی ورزش شهرستان ورامین صد در صد با موضع ورزشکاران مبنی بر مخالفت با واگذاری سالن ورزشی برای برگزاری نمایشگاه های مختلف موافقم.

اگرچه در آن گزارش نیز تأکید شده بود که خبرنگار مهر تلاش کرد تا با حسن میرزایی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در این باره گفتگو کند اما تماس های مکرر خبرنگار مهر برای گفتگوی با وی نتیجه نداد.

مواضع رییس ورزش ورامین با اسناد موجود مطابقت ندارد

حال حسن میرزایی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از موضع رییس اداره ورزش و جوانان نسبت به واگذاری سالن ورزشی تختی برای برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ها توسط بخش خصوصی به عنوان شرکت پیمانکار مجری و البته با نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد که در این رابطه اداره صنعت، معدن و تجارت صرفاً‌ طی مکاتبه ای نسبت به معرفی پیمانکار به اداره ورزش و جوانان اقدام کرده و هیچگونه دخالت و اجباری در انعقاد قرارداد فی مابین از سوی این اداره و فرمانداری محترم شهرستان ورامین وجود نداشته است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با رضایت کامل و توافق صورت گرفته که طی قرارداد رسمی به شماره 31/4102/206 مورخ 20/10/93 به امضای رئیس و مسئولین حقوقی و امور مالی اداره ورزش و جوانان ورامین رسیده است و با اخذ مبلغ اجاره معین، اقدام به اجاره ورزشگاه به بخش خصوصی جهت برگزاری نمایشگاه کرده که با توجه به مفاد توافق و تفاهم نامه مذکور، موضوع با رضایت و آگاهی کامل طرفین صورت گرفته که این موضوع با اظهارات رئیس محترم اداره ورزش و جوانان مبنی بر مخالف بودن بر برگزاری نمایشگاه مغایرت صریح و آشکار داشته که البته جای تعجب بسیار دارد.

اجباری از سوی اداره صنعت برای انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی وجود ندارد

وی ادامه داد: در بخشی از مصاحبه عنوان گردیده که اداره صنعت، معدن و تجارت هر سال دو الی سه مرتبه در ایام آغاز و پایان سال در سالن تختی ورامین نمایشگاه برگزار می کند که لازم به توضیح است لزوم برگزاری نمایشگاه های مذکور، طبق دستورالعملهای شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن وتجارت توسط بخش خصوصی(اتاق اصناف و یا شرکتهای پیمانکار) صورت می گیرد که در این رابطه نیز بدون دخالت و اجباری از سوی این اداره و طی قراردادی فی مابین اداره ورزش و جوانان و اتاق اصناف شهرستان و یا شرکتهای پیمانکارصورت پذیرفته است که در این رابطه اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با انعقاد قرارداد در قبال دریافت وجه معین، مجموعه ورزشی مورد اشاره را در اختیار بخش خصوصی جهت برگزاری نمایشگاههای تنظیم بازار (بهاره و پائیزه) قرار داده است.

نبود مرکز دائمی نمایشگاه در جلسات متعدد مطرح شده است

این مسئول تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه های فصلی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تأمین مایحتاج ضروری شهروندان (تحت عنوان نمایشگاه های پائیزه و بهاره) بوده که اقدام به عرضه کالاهای تنظیم بازار و همچنین کالاهایی با قیمت مناسب جهت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر برگزار می شود و مبرهن است که این شهرستان با تنگناهایی جهت برگزاری این نمایشگاه مواجه می باشد که البته در این خصوص موضوع فقدان و ایجاد محل دائمی برگزاری نمایشگاه طی جلسات متعدد مرتبط و با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط در شهرستان مطرح گردیده و موضوع توسط این اداره و فرمانداری محترم و اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در دست پیگیری و ساماندهی است.

وی بیان داشت: در قسمتی از خبر عنوان شده که سالن تختی شهرستان ورامین به عنوان مهمترین سالن ورزشی شهرستان در طول سال در اختیار ارگان های مختلف برگزاری نمایشگاه قرار می گیرد که البته شایسته بود ضمن درج نام سایر ارگانهای مورد اشاره، ایشان نیز در جهت ایجاد محل دائمی برگزاری نمایشگاه ها در شهرستان همت مضاعفی را بکار گیرند.

میرزایی یادآور شد: باعنایت به اینکه اداره محترم ورزش و جوانان ورامین بعنوان متولی ورزش این شهرستـــــان است، انتظار می رفت باعنایت به اطلاع از حساسیت موجود از سوی جامعه ورزش شهرستان در زمان انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار(بخش خصوصی)، این موضوع را مد نظر قرار می داده تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق ورزشکاران محترم شهرستان، مانع نارضایتی این قشر عزیز شود.