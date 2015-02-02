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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

در چهارمحال و بختیاری،

۲۵۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار بخش صنعت قرار گرفت

۲۵۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار بخش صنعت قرار گرفت

شهرکرد - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار بخش صنعت استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

سید نعیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با برگزاری نشست های مختلف با مجموعه بانک های عامل، امسال بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار بخش صنعت استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است، اظهار داشت: صنعت استان با این اعتبار در حال کار و فعالیت است و اشتغال جدید ایجاد شده و اشتغال گذشته نیز حفظ شده است.

وی افزود: با این اعتبارات بسیاری از واحد های صنعتی استان فعال شده اند و بسیاری از واحد های نیز با بیش از ظرفیت در حال کار هستند.

در سال ۹۳ با رکود و کاهش تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری  روبرو نشدیم

امامی ادامه داد: ما در سالجاری اجازه ندادیم رکودی دامن صنعت ما را بگیرد و در سال ۹۳ با رکود و کاهش تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری  روبرو نشدیم.

وی بیان کرد: روند بازگشایی و فعال سازی بسیاری از واحد های تولیدی در این استان در پیش رو گرفته شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بانک های باید در راستای توسعه صنعت استان به کمک صنعت بیایند و با تسهیل سازی در روند پرداخت اعتبارات به توسعه صنعت استان کمک کنند.

امامی با اشاره به بحث معافیت های گمرکی، گفت: بیشترین تجهیزات واحد های صنعتی استان از خارج از کشور وارد می شود و اگر خللی در واردات صورت بگیرد راه اندازی یک واحد صنعتی با مشکل مواجه می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش های بسیاری در حوزه معافیت های گمرکی در این استان انجام شده است وموفقیت های بزرگی را در این خصوص کسب کرده ایم و راه اندازی واحد های بزرگ در این استان مهمترین موفقیت ها در این خصوص بوده است.

کد مطلب 2483682

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