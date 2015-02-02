جزئیات انهدام باند بزرگ کلاهبرداری ارزی

به گزارش خبر گزاری مهر ، سرهنگ « ابوطالب منفرد» با بیان اینکه نوسانات ارزی در سال های اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است، گفت: این افراد با ترفندهای مختلف طعمه های شان را به دام می اندازند و به بهانه های گوناگون از آنها کلاهبرداری های ارزی می کنند. براین اساس به تازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود می کردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز تحقیقات از دستگیر شدگان ادامه دارد، افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده اند.

منفرد اضافه کرد: یکی از نهادهای دولتی کشور در خصوص فروش پالت های ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. بر اساس این گزارش فروشندگان ادعا می کردند همه اقدامات شان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسوولان بلند پایه کشور معرفی می کردند.

وی ادامه داد: بعد از بررسی های اولیه سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا به پلیس آگاهی دستور دادند تحقیقات جامعی در این باره انجام شود. مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در سال های اخیر یکی از زمینه های بروز چنین کلاهبرداری هایی است. در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نزدیکان مسوولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دام هایی گرفتار می شوند و اموال شان را از دست می دهند، کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت.

جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: در این مورد با توجه به حساسیت های ویژه پرونده، همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده به طور کامل کشف شد. سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلند پایه بانک مرکزی معرفی می کرد یکی از کلاهبرداران سابقه دار بود که ۱۴فقره سابقه کیفری در پرونده اش به ثبت رسیده است و پرونده های متعددی در دادسراهای کشور دارد.

منفرد اضافه کرد: وی برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خودشان داشتند.

وی گفت: در این باند ۱۱نفره که همه آنها دستگیر شده اند، یک ویژگی خاص وجود داشت، بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمه های شان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می خوردند، آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان های مختلف معرفی و ادعا می کردند، می توانند به سادگی ارز تهیه کنند، آنها برای جلب توجه طعمه های شان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینت های جعلی که نشان می داد موجودی بسیار بالایی در بانکها دارند برای طرف های مقابل دام پهن می کردند.

وی اضافه کرد: مال باختگان به دلیل طمع زیاد و رسیدن به پول های کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند هیچ وقت فکر نمی کردند که همه این مسائل نقشه ای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر می کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند جرات شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند، به همین دلیل سعی می کردند به ارتباط شان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته شان را به دست آورند.

وی ادامه داد: یکی از نمونه های ظاهر سازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه های شان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رییس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجاره ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می دادند.

منفرد اضافه کرد: اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را می کرد ادعا می کردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده های قبلی است و به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت کرده و ملکهای آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ گونه نسبت و مراوده ای با آنان نداشتند ،واگذار می کردند و پول فروش ملک را به این افراد می دادند.

وی اظهار داشت: کلاهبرداران برگه هایی را به طعمه های شان نشان می دادند که ثابت می کرد آنها می توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند، آنها برای تایید این برگه ها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه ای به عنوان یکی از مسوولان بانکی معرفی می کردند و با صحنه سازی تلاش می کردند اعتماد طعمه شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می کردند و در ادامه به مشتری شان وعده و وعید می دادند.

منفرد گفت: سر دسته باند به نام «الف-ن» هم در کل کشور به عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی از جمله جعل ،کلاهبرداری ، سوءاستفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتری ها از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهد نامه رسمی استفاده می کرد، در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه هایی به دست آمده که نشان می دهد آنها مبالغی بالای یک هزار میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند در حالی که همه این نامه ها و چک ها جعلی و برای فریب مردم بود.

جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی به افرادی که نیازمند تهیه ارز هستند، توصیه کرد: حتما از صرافی هایی که مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح دارند و شناخته شده، هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی را نخورند ، همچنین فریب هیچ کدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمان های دولتی معرفی می کنند را نخورند.

منفرد اضافه کرد: تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور بانکهای رسمی و یا صرافی های مجاز است و اینگونه اقدامات به شخص دیگری محول نشده براین اساس در صورت نیاز و براساس سیاست بانک مرکزی از طریق رسانه های جمعی و ملی به اطلاع همه مردم خواهد رسید.