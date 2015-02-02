انتشار شماره جدید فصلنامه مطالعات شیعی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره جدید فصلنامه مطالعات شیعی با همکاری مشترک نمايندگي فرهنگي كشورمان و انتشارات GPS نیویورک در ۱۷۹ صفحه وبا مقاله مقام معظم رهبري در باب عدالت منتشر شد. این مقاله برای نخستین بار به ارائه دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در آمریکا می‌پردازد.

از ديگر مطالب اين نشريه عبارتنداز:

مقاله دکتر پیروز فتوره چی در باره سه سؤال فلسفی طوسی، مقاله دکتر پرویز مروج در باب طوسی و ابن سینا مقاله دکتر رستم درباره نگاه ملاصدرا به خدا، مقاله دکتر عسگری یزدی درباره فلسفه ملاصدرا، مقاله دکتر اعتصامی درباره توسعه جهانی و ضرورت پیمودن راه سوم ، مقاله دکتر محسن اسلامی درباره سیاست خارجی اسلام، مقاله دکتر فنایی اشکوری درباره وضعیت عرفان در ایران، مقاله دکتر علی اصغر خندان درباره توحید و اسماالله و همچنين معرفی و تحلیل کتاب الکافی توسط دکتر ادریس سماوی حمید.

شایان ذکر است این مجله از ۹ سال پیش تاکنون در آمریکا منتشر می شود و به دنبال معرفی دیدگاه های مکتب شیعه به علاقمندان و اصحاب علم و فرهنگ آمریکا می باشد.