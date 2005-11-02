داوران آلماني دربي فردا شب وارد تهران مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" كميته داوران فدراسيون فوتبال اعلام كرد، ولفگانگ اشتارك داور ديدار تيمهاي استقلال و پرسپوليس به همراه دوكمك داورهموطن خود به نامهاي " هاري آهينگ " و" كريستين سولتو" فرداشب از آلمان وارد تهران خواهند شد تا ديدار روزجمعه تيمهاي استقلال و پرسپوليس را قضاوت كنند. نويد مظفري نيز بعنوان داورچهارم اشتارك را درقضاوت اين ديدارهمراهي خواهد كرد.

قرار است اين سه داور آلماني پس ازقضاوت ديدار روزجمعه پس ازيك روز استراحت درتهران شنبه شب تهران را به مقصد آلمان ترك كنند.

گفتني است: پنجاه ونهمين ديدار تيمهاي استقلال وپرسپوليس ساعت 15 روزجمعه سزدهم آبان ماه در ورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.