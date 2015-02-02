روابط چین و روسیه در عالی ترین سطح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت روابط کشورش با چین به عالی ترین سطح خود رسیده است.

لاوروف در جریان دیدار خود با همتای چینی اش گفت: امید است روابط دو کشور در تمامی زمینه ها رو به جلو باشد.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین نیز لاوروف را دوست قدیمی خود خواند و گفت رئیس جمهور چین اهمیت خاصی برای همکاری با روسیه قایل است.

لاوروف با اشاره به نشست سه جانبه روسیه، چین و هند که قرار است به زودی برگزار شود گفت: با توجه به شرایط موجود برگزاری این نشست اهمیت زیادی دارد و ما از دستور کار آن حمایت می کنیم.

همچنین وزیر خارجه جین با تاکید بر همکاری دو کشور برای مقابله با بحران ها گفت: پکن همکاری راهبردی با مسکو را مطابق با اصول تعیین شده در نشست های مقامات بلندپایه بیش از پیش تقویت خواهد کرد.