به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین رمان ابراهیم حسن‌بیگی با عنوان «عالیجناب شهردار» پس از سه سال انتظار از سوی انتشارات کتاب نیستان آماده انتشار شده است. حسن بیگی در مقدمه این رمان تصریح کرده که ایده نگارش آن را در زمان حضورش در یکی از کشورهای همسایه شمالی ایران به دست آورده است.

این نویسنده در این باره به خبرنگار مهر گفت: نوشتن این کتاب را بعد از بازگشتم از یکی از کشورهای همسایه شمالی ایران در سال ۸۶ شروع کردم اما در نیمه راه تالیفش را رها کردم و «قدیس» را نوشتم و پس از آن دوباره نوشتنش را شروع کردم. کتاب در نهایت در تابستان سال ۸۸ به اداره کتاب رفت اما پروسه انتشار آن متوقف شد. زمانی که در آن کشور بودم شیوه حکومت‌داری رئیس جمهور آن کشور بسیار برایم طنزآمیز بود و همین مسئله تِم و زمینه اصلی داستان را پدید آورد.

وی افزود: در آن دوران به من گفته شد که این کتاب و داستانش با برخی از چهره‌های سیاسی کشور شباهت دارد و لذا انتشارش امکان ندارد. با این حال در دولت جدید این کتاب توانست مجوز انتشار بگیرد.

حسن بیگی در مورد داستان این رمان گفت: این کتاب در مکانی بدون جغرافیایی مشخص و توسط افرادی با نام‌های غیرواقعی رخ می‌دهد. این کشور خیالی همسایگانی دارد و سیستمی برای اداره که بسیار طنزآمیز است اما شباهت‌های درج شده در کتاب، همه اغراق‌آمیز است و قرار نیست و نبوده که با آن به کسی طعنه‌ای زده شود.

این رمان در ۲۲ فصل و حجمی بالغ بر ۱۴۴ صفحه از سوی نشر کتاب نیستان در دست انتشار قرار گرفته است.