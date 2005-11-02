سوريه و گزينه هاي پيش رو براي مقابله با فشارهاي خارجي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "كريستين ساينس مانيتور" نوشت : بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه با بزرگترين آزمايش طي دوران پنج ساله رياست جمهوري خود در برابر فشارهاي بين المللي براي همكاري كامل با تيم تحقيقاتي روبرو شده است.

بر پايه اين گزارش ،انتخاب گزينه مورد نظر وي سرنوشت رژيم او و آينده كشور 18مليون نفري اش را مشخص مي كند.

اين بدان معناست كه اگر بشار اسد نخواهد با اين تيم همكاري كاملي داشته باشد ، سوريه دچار انزواي ديپلماتيك شده و مجازات اقتصادي براي آن در نظر گرفته مي شود.اما اگر درخواست هاي آن را بپذيرد، مجبور مي شود كه قدرتمند ترين شخصيت هاي رژيم همچون بستگان نزديكش را از قدرت بركنار كند و اين مساله موجبات ضعف و آسيب پذيري را براي دولت سوريه به وجود خواهد آورد.

اين روزنامه افزود: علاوه براين اگر تيم تحقيقاتي در ترور حريري به اين نتيجه برسند كه سوريه با آنها همكاري نمي كند ، شوراي امنيت به "اقدام ديگري" متوسل خواهد شد.

در گزارش دتليو مهليز، بازرس آلماني اين كميسيون به اشخاص مظنوني اشاره شده است از جمله ماهر،برادر كوچكتر بشار اسد و عاصف شوكت، برادر ناتني وي كه رئيس اطلاعات ارتش سوريه مي باشد.

به گزارش مهر، اين روزنامه آمريكايي درادامه نوشت : سوالي كه تحليلگران مي پرسند اين است كه آيا عاصف و شوكت از اعضاي مهم اين رژيم هستند و يا اين كه با اظهارات مبني بر مشاركت در ترور حريري به شخصيت هاي خطرناكي تبديل شده اند؟

اگر چنين باشد كه آنها در اين ترور مشاركت داشته باشند اين سوال مطرح مي شود كه آيا بشار اسد مي تواند به خاطر نجات كشورش، برادر و برادر ناتني خود را قرباني كند يا خير؟

پاتريك سيل ، تحليلگر مسائل خاورميانه در پاسخ به اين سوال مي گويد: اگر بشار اسد اين اقدام را انجام ندهد، كشورش با اتهامات وارده به يك كشور ضعيف تبديل مي شود و اگر اين كار را انجام دهد، خيلي سريع از سوي جامعه بين الملل مورد حمايت قرار مي گيرد.

وي خاطر نشان كرد: هنوز مشخص نيست كه آيا اسد مي تواند براي نجات كشورش از اين دو عضو كليدي در دولت چشم پوشي كند يا خير؟