خودکفایی ایران در تولید پلاسما تا سه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در گزارشی در خصوص دستاوردهای انتقال خون پس از انقلاب ضمن اعلام برنامه خودکفایی در صنعت پلاسما، گفت: هم اکنون جز کشورهای صنعتی هیج کشور در حال توسعه ای دانش جمع آوری پلاسما با استانداردهای بین المللی برای تهیه داروهای مشتق از پلاسما را کسب نکرده، در حالی که ایران به این توانمندی رسیده است و هم اکنون 150 هزار لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف طی قرارداد با شرکتهای اروپایی، به داروهای مشتق از پلاسما تبدیل می شود.

وی افزود: طی برنامه ریزی انجام شده ظرف سه سال آینده در تامین پلاسمای مورد نیاز برای تهیه داروهای مشتق از پلاسمای کشور، به خودکفایی می رسیم.

پورفتح اله ادامه داد: مجوزهای فعالیت بخش خصوصی کسب شده و امسال علاوه بر تولید 150 هزار لیتر پلاسما در سازمان انتقال خون، 150 هزار لیتر دیگر نیز در بخش خصوصی تولید شده و قرار است طی سه سال آینده این میزان به 600 هزار لیتر در سال برسد.

وی گفت: بزودی با رسیدن به خودکفایی و دست یابی به پلاسمای مازاد بر مصرف، می توانیم محصولات مشتق از پلاسمای خود را که واجد استانداردهای بالای بین المللی است به کشورهای منطقه صادر کنیم زیرا هیچ یک از کشورهای منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی توان تولید این محصولات را ندارند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، خاطر نشان کرد: هم اکنون در تولید فاکتور 9 و IVIG با پلاسمای داخلی به خودکفایی رسیده ایم اما هنوز درتامین آلبومین و فاکتور 8 وابسته هستیم که به زودی در این زمینه نیز خودکفا خواهیم شد.