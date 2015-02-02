توزیع محصولات ارگانیک در 5 میدان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در برگزاری هرچه بهتر و مناسب‌تر این دوره از جشنواره و نمایشگاه ارگانیک موثر بوده است، افزود: این جشنواره فرصتی است تا با تکیه بر اصول ذکر شده در ترویج هرچه بیشتر و اشاعه فرهنگ سازی مصرف این محصولات ضمن آگاهی بخشی به شهروندان و تولیدکنندگان اقدام شود. از این رو در این جشنواره غرفه آموزشی برای شهروندان دایر شده تا بیشتر با همیت داشتن تغذیه سالم و نیز راه های شناخت محصولات ارگانیک آشنا شوند.

وی با بیان اینکه هفتمین نمایشگاه سالانه ارگانیک امسال با نام عنوان هفته ارگانیک تهران برگزار شده است، گفت: سازمان میادین به عنوان یکی از سازمان های شهرداری تهران در تامین میوه و محصولات کشاورزی در شهر مسوولیت دارد. از آنجایی که شهرداری تهران و شورای شهر هم از دغدغه های شان داشتن تغذیه سالم مردم است، ارائه محصولات ارگانیک بخشی از برنامه ماست. به همین منظور نسبت به معرفی محصولات ارگانیک و جذب این محصولات فعالیت هایی را در دستور کار قرار داده ایم. به طوری که در برخی از میادین و بازارهای میوه وتره بار در سطح شهر این تولیدات طبیعی را به شهروندان عرضه می کنیم. در همین راستا هم سازمان میادین تاکنون و طی سال های اخیر شش دوره نمایشگاه ارگانیک را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک برگزار کرده است.

مدیرعامل میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان اینکه این دوره تفاوت هایی را با دوره های گذشته دارد، اظهارداشت: همانطور که اشاره شد، به منظور بهره مندی از ظرفیت انجمن های مردم نهاد و فراهم نمودن زمینه حضور تولیدکنندگان توانسته ایم با تجمیع ظرفیت های سازمان میادین و انجمن ارگانیک هم افزایی را در قالب یک تفاهم نامه برای اجرای نمایشگاه داشته باشیم.

صفوی در خصوص تفاوت های جشنواره ارگانیک امسال با سال های قبل، یادآور شد: به منظور افرایش سطح آگاهی مردم، امسال در حاشیه برگزاری هفته ارگانیک تهران یعنی در طی مدت برگزاری این نمایشگاه، نشست ها و کارگاه های علمی و تخصصی با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار خواهد شد. همچنین در این دوره صرفا محصولات ارگانیک عرضه شده و محصولات سالم یا شناسنامه دار در این نمایشگاه ارائه نمی شود. ضمن اینکه بخشی از غرفه ها هم نشریات مرتبط در این زمینه را ارایه خواهند داد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در ادامه گفت: برگزاری این نمایشگاه در سه سالن و با بیش از 100 غرفه از محصولات ارگانیک اجرایی شده است.

به گفته صفوی، این درحالی است که در 5 میدان و 12محل در سطح شهر تهران محصولات ارگانیک در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. ضمن ابنکه براساس مصوبات شورای شهر در خصوص عرضه این محصولات از تولید کنندگان و عرضه کنندگان حمایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه كشاورزي ارگانيك دوستدار محيط زيست است، اظهار داشت: طی تحقیقات دانشمندان در سال های اخیر مشخص شده است كه مواد شيميايي مصنوعي بسياري از گونه هاي مفيد حشرات را از بين برده و باعث آلودگي های زيست محيطی می شود. از این رو با وجود حرکت قطار زندگی بر روی ریل صنعت، نیاز است تا با توجه به کشاورزی ارگانیک در جهت حفط منابع زیست محیطی و نیز سلامت شهروندان گام های موثری برداشته شود. زیرا محیط زیست یعنی این آب و خاک تنها برای آدم عصر حاضر نیست.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با پرداختن به استقبال جهانی از محصولات ارگانیک بیان داشت: با وجود اینکه محصولات ارگانيك بخش كوچكي از فروش غذا (حدود يك درصد) را در برگرفته است، اما بازار جهاني اين محصولات به سرعت در حال گسترش است. به طوری که انتظار مي رود در چند سال آينده 5 الي 10 درصد از فروش مواد غذايي را در فروشگاه هاي بزرگ شامل به خود اختصاص دهد. البته تاکید می کنم ميزان اين رشد در هر كشوري متفاوت است.

صفوی به برخی محصولات ارگانیک اشاره کره و گفت: قهوه، چاي، ميوه و سبزيجات تازه، برنج، ادويه ها، شكر و صدها محصول پرورش يافته ارگانيكي قسمتي از توسعه بازارهاي صادرات مواد غذايي كشورها را در برگرفته است. البته مصرف كنندگان محور اصلي چرخه محصولات ارگانيكي را تشكيل مي دهند، زيرا آنها اعتقاد دارند كه اين محصولات خوشمزه تر بوده به علاوه سلامتي را هم براي محيط و هم براي خودشان به دنبال دارد. از این رو اغلب حاضرند هزينه بالاتري را پرداخت کنند چون سلامتي شان براي آنها از اهميت بيشتري برخوردار است.

صفوی ادامه داد: کشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سلامت انسان ها، اکوسیستم ها و خاک ها حمایت می کند و بر پروسه های اکولوژیکی، تنوع زیستی و سیکل های طبیعی تکیه دارد.

مدیرعامل سازمان میادین با پرداختن به قیمت اقلام ارگانیک افزود: از آنجایی که فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای کشاورزی ارگانیک و نیز میزان تولیدات اینچنینی موجب می شود، قیمت تولیدات کشاورزی ارگانیک بیشتر از محصولات غیرارگانیک باشد، مصرف کنندگان برای خرید باید هزینه بیشتری بپردازند. این در شرایطی است که نباید فراموش کرد، هزینه کردن برای بیمار نشدن بهتر از هزینه کردن بعداز ابتلا بع بیماری برای سلامت شدن است.