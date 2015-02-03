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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

پیامک‌هایتان را کارتونی ارسال کنید

پیامک‌هایتان را کارتونی ارسال کنید

اپلیکیشن‌های متنوع و کاربردی برای اسمارت فون و تبلت‌ها عرضه می‌شوند که برخی از آنها بیشتر جنبه سرگرمی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم عامل های مختلفی مانند اندروید، iOS و ... وجود دارند که برنامه و اپلیکیشن های بخصوصی را نیز به خود اختصاص می دهند. از میان اپلیکیشن های متفاوتی که برای iOS ساخته و روانه بازار فناوری شده اند، می توان به اپلیکیشن Bitstrips اشاره کرد.

با استفاده از این اپلیکیشن می توانید پیام های کوتاه خود را به صورت کارتونی با دوستان خود به اشتراک بگذارید. این برنامه و استفاده از آن می تواند تجربه متفاوتی را در اختیار کاربران سیستم عامل  iOS  قرار دهد. کاربران می توانند پیام های خود را به صورت داستان های خنده دار خلق کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارند.

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کد مطلب 2483845

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