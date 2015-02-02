جشن سپاس آموزش و پرورش منطقه یک شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کیانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری جشن سپاس، گفت: ناحیه یک شیراز با ۸۱ هزار دانش آموز و ۴۰۰ واحد آموزشی بزرگترین منطقه آموزشی استان فارس است.

وی تصریح کرد: ۵۰ درصد از دانش آموزان حاضر ناحیه یک در مقطع پیش دبستانی، دبستان و مابقی در مقطع متوسطه اول و دوم هستند.

رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز ادامه داد: ۲۰ هزار نفر از دانش آموزان ناحیه یک در مدارس غیر دولتی حضور دارند که این مدارس نقطه قوتی برای ناحیه یک است.

کیانی افزود: در این ناحیه ۱۱ هزار پرسنل شاغل داریم که ۵۰ درصد آن رسمی دولتی و مابقی در مدارس غیر انتفاعی هستند و در بحث حضور در دانشگاه نیز ناحیه یک شیراز رشد ۳۰۰ درصدی در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن سپاس نیز گفت: ناحیه یک شیراز در بحث آموزش و پژوهش دارای رتبه برتر استان فارس است که در این راستا بحث تقدیر و تشکر از تلاش این افراد را از سال گذشته مد نظر قرار داده ایم و در سال جاری نیز جشن سپاس در مقطعه متوسطه دوم و سپس برای متوسطه اول برگزار خواهد شد.

رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز تاکید کرد: ۲۰ شاخص برای مشخص کردند برترین ها مشخص شده که از میان تمامی معلمین ۶۰۰ نفر به عنوان برتر معرفی می شوند.

رئیس ساماندهی سرویس مدارس شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت سرویس مدارس شیراز، گفت: در حال حاضر ۲۷۰ هزار دانش آموز در استان فارس حضور دارند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر از سرویس استفاده می کنند.

کیانی افزود: امروز بزرگترین مشکل ما در سرویس مدارس کمبود وسائل نقلیه مناسب برای انجام سرویس مدارس است.

وی تاکید کرد: در این میان تمامی سرمایه گذاران و خیرین باید همکاری لازم را داشته باشند.