به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، نیکلاس مادورو با اشاره به ارسال نامه‌ ای به «باراک اوباما» به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی در زمینه اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا گفت باراک اوباما نماینده امپریالیسم بوده و سیاست‌ های واشنگتن در قبال ونزوئلا نوعی هرج و مرج است.

نیکلاس مادورو همچنین در مراسم صدونود و هشتمین سالگرد تولد ژنرال «ازه‌کیل زامورا» در ایالت «میراندا»، آمریکا و معاون رئیس جمهوری این کشور را به خیانت به این کشور متهم کرد و گفت جو بایدن طراح اصلی کودتای ونزوئلا است.

وی در ادامه با اشاره به کودتای کاخ سفید در ونزوئلا و مذاکرات بایدن با رؤسای جمهور و وزرای دیگر کشورها درباره سرنگونی دولت ونزوئلا گفت قدرت امپریالی به مرحله خطرناکی از ناامیدی رسیده است.

رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به تشکیل جلسه‌ ای در واشنگتن با حضور «بایدن» و روسای جمهور آمریکای لاتین بر لزوم اتحاد مردم و نظامیان و مقاومت در برابر کودتای احتمالی آمریکا علیه این کشور تاکید کرد.

مادورو همچنین حفظ روابط دیپلماتیک را با آمریکا به دلیل حملات پایدار دیپلمات های آمریکایی در کاراکاس و دیپلمات های ایالات متحده در واشنگتن و همچنین مذاکرات مقامات آمریکایی در ونزوئلا با مقامات نظامی برای خیانت به این کشور غیرممکن خواند.