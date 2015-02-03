۲۰ استان صنعتی کشور را رکاب خواهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی محمدی جوان ورزشکار و کارگر ساختمانی است که با روحیه ای بانشاط در کنار این کار سخت و پرخطر ورزش را وسیله ای برای تقویت روحیه خود برای کار بیشتر و کسب روزی حلال کرده است.

این ورزشکار کارگر که انگیزه زیادی برای فتح قله های پیشرفت در رشته های ورزشی را دارد در رشته های سه هزار، پنج هزار و ۱۵۰۰ متر دو ومیدانی مدال قهرمانی دارد و در آخرین مسابقه بین المللی در کشور امارات توانست رده پنجم را کسب کند.

علی محمدی برای بیان مشکلات خود و نیزتشکر از انجمن صنفی استادکاران و صنعت ساختمان شهرستان قزوین که موجب شدند درمسابقات امارات شرکت کند با حضور در دفتر خبرگزاری مهر از مسئولان استان درخواست کرد با تامین هزینه سفر اعزام به مسابقات جهانی موجب شوند تا جوانان کشور بتوانندبا اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی برای میهن اسلامی افتخارآفرینی کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مسابقات دوچرخه سواری که با نام جام نگین سرخ دوبی در امارات برگزار شد حضور یافتم که ۱۳۸ هزار دونده از ۱۲۰ کشور جهان حضور داشتند و رقابت بسیار سختی بود که در ماده چهار هزار متر در میان ۷۸ هزار و ۲۰۰ نفر توانستم رتبه پنجم را کسب کنم.

این ورزشکار بیان کرد: تاکنون سه بار در مسابقات خارجی شرکت کرده ام که مسابقات پله نوردی برج الخلیفه در امارات به ارتفاع یک هزار و ۱۵۰ متر و سه هزارپله و مسابقات جهانی ترکیه نیز در شرایطی که می توانستم مدال کسب کنم اما به دلیل نداشتن حامی مالی از شرکت بازماندم.

وی گفت: قهرمان ایران در مسابقات دوومیدانی در رشته های سه هزار متر، پنج هزار و ۱۵۰۰ متر هستم و از سال ۷۶ ورزش را با جدیت آغاز کرده ام.

محمدی تصریح کرد: عضو هیئت دو و میدانی استان دررشته صحرانوردی هستم و برای ورود به تیم ملی باید حتما سابقه شرکت در سه رقابت بین المللی را داشته باشم.

دوچرخه سواری در مسیر ۲۰ استان کشور

این ورزشکار کارگر گفت:به منظور حمایت از کارگران با شعار حمایت از کار و کارگر تصمیم دارم با دوچرخه ۲۰ استان صنعتی کشور را رکاب بزنم که ازمسئولان انتظار مساعدت مالی و پیشتیبانی لازم را دارم تا این حرکت ورزشی را آغاز کنم.

وی بیان کرد: سال گذشته هم مجوز گرفتم تا با دوچرحه به کربلا رفته و دور این شهر را رکاب بزنم که بدلیل نا امنی ایجاد شده در کشور عراق این کار ممکن نشد که به محض ایجاد امنیت آن را اجرا می کنم.

در مسابقات دو ومیدانی در ترکیه شرکت می کنم

محمدی بیان کرد: با تشکر صمیمانه از رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان شهرستان قزوین قصد دارم سال آینده در مسابقات دو و میدانی کشور ترکیه شرکت کنم که امیدوارم حمایت لازم صورت گیرد.

قربانی: از ورزشکاران کارگر حمایت می کنیم

بهمن قربانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی استاد کاران و کارگران صنعت ساختمان شهرستان قزوین هم در خصوص حمایت از این ورزشکار برای شرکت در مسابقات ورزشی به خبرنگار مهر گفت: بسیار خرسندیم که در مجموعه کارگری ورزشکارانی حضور دارند که با کمترین امکانات می توانندافتخار آفریده وموجب مباهات کشور شوند.

وی بیان کرد: در حمایت از کارگران ورزشکار تصمیم گرفتیم هزینه شرکت آقای محمدی در مسابقه کشور امارات را تامین کنیم که خوشبختانه این ورزشکار با کمترین امکانات بخوبی درخشید و نشان داداین سرمایه گذاری میتواند موثر واقع شود و ضمن تقویت انگیزه ورزشکاران کارگر زمینه توسعه ورزش در واحدهای صنعتی را فراهم می کند.

قربانی یادآورشد:دردیدار بامدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین موافقت شدیک قطعه زمین به انجمن واگذار شود تا بتوانیم با احداث سالن ورزشی چندمنظوره ویژه کارگران رشته های بیشتری را ایجاد کنیم که در صورت تحقق این امر گام مهمی در توسعه و ترویج رشته های ورزشی و گرایش کارگران به فعالیتهای با نشاط ورزشی در محیط های کارگری و بالا رفتن راندمان کار فراهم خواهد شد.