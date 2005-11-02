رئيس كميته پدافند غير عامل كشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد اختيارات تفويضي فرماندهي معظم كل قوا سردار سرتيپ پاسدار دكتر غلامرضا جلالي فراهاني به سمت رئيس اين كميته منصوب گرديد.

در اين حكم از همه دستگاه هاي اجرايي كشور خواسته شده تا در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور و در راستاي تقويت بنيه دفاعي و افزايش ضريب ايمني تاسيسات زير بنايي كشور، همكاري همه جانبه اي داشته باشند.

كميته پدافند غير عامل كشور متشكل از نمايندگان دولت، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيان (ص) و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مسئوليت سياست گذاري ها و هدايت پدافند غير عامل كشور را بر عهده دارد.

سردار سرتيپ پاسدار دكتر غلامرضا جلالي فراهاني كارشناس ارشد مهندسي معماري و همچنين كارشناس ارشد علوم دفاعي و فارغ التحصيل دوره دكتراي علوم استراتژيك مي باشد.

وي از فرماندهان دوران دفاع مقدس و آخرين مسئوليت وي، رياست اداره مهندسي ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده است.