دریاچه های فارس همچنان غرق در خشکی/ آبی که در تالاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود دو ماه از آغاز فصل زمستان می گذرد اما همچنان دریاچه های استان فارس به طور کامل خشک بوده و کارشناسان امر از ادامه روند خشکی دریاچه های این استان نگرانند.

روزگاری نه چندان دور بستر تالاب های فارس مامنی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر بود، دریاچه پریشان خانه ای زیبا برای زیستمندان آبزی و کنار آبزی فراهم آورده بود و دریاچه بختگان پر آب و سرشار از زندگی بود اما اکنون هیچ اثری از حیات در این تالاب ها دیده نمی شود.

در این میان فقط تالاب کمجان در ۷۰ کیلومتری شیراز به یمن تلاش های مردم محلی و همکاری محیط زیست با آبی که مردم اطراف تالاب به سمت دریاچه روانه کرده اند به حیات خود ادامه می دهد.

در این خصوص مدیرکل محیط زیست فارس پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که تالاب کمجان تنها تالابی محسوب می شود که آب در آن جاری است.

تالاب بختگان

حسینعلی ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: ساکنان اطراف تالاب کمجان متوجه اهمیت دریاچه شدند و برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، اقدام به احیاء تالاب کردند.

وی عنوان کرد: دیگر تالاب های فارس همچنان در خشکی به سر می برند.

در این رهگذر معاون محیط زیست استان فارس نیز در همایش «تالاب» که در شیراز برگزار شده بود گفت: تالاب های ما گرفتار مسائلی از قبیل برداشت بی رویه و آلودگی شدید هستند یعنی علاوه بر اینکه آب ها را بی رویه برداشت می کنیم آن چه را نیز که باقی می ماند به شدت آلوده می کنیم.

روند خشکی دریاچه های فارس در حالی ادامه دارد که در مدت مشابه سال گذشته برخی از دریاچه ها آبدار بود. حمزه ولوی افزود: از آب های سطحی بیش از حد مجاز برداشت شد و بعد از آن هم آلوده شدند.

معاون فنی محیط زیست فارس با عنوان اینکه تالاب های کشور را می توان به سه دسته تقسیم کرد، گفت: دسته اول تالاب هایی هستند که به علت برداشت بی رویه آب در بالا دست خشک شده اند که دریاچه های طشک و بختگان از این قبیل هستند، اگر چه خشکسالی نیز این قضیه را تشدید کرده است.

وی اضافه کرد: دسته ای دیگر از دریاچه ها مثل کافتر و پریشان به علت حفر بی رویه چاه در حوزه دریاچه خشک شده و دسته سوم نیز به علت فعالیتهای انسانی به خشکی گراییده اند.

در این رهگذر یک کارشناس حوزه محیط زیست در استان فارس با اظهار نگرانی از روند خشک بودن دریاچه های فارس به خبرنگار مهر گفت: در حالی که فصل زمستان کم کم رو به اتمام است اما همچنان دریاچه های مهم استان به طور کامل خشک هستند.

علمدار علمداری ادامه داد: روند خشکی دریاچه های استان فارس در حالی ادامه دارد که سال گذشته در این فصل و حتی تا اردیبهشت ماه برخی از دریاچه ها آبدار بود.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه سال گذشته دریاچه پریشان و ارژن در این فصل سال تا حدودی آبدار بود و این روند تا اردیبهشت ماه ادامه داشت.

این کارشناس حوزه محیط زیست با تاکید بر وضعیت بحرانی دریاچه های استان فارس گفت: دریاچه مهارلو از دریاچه های استان فارس است که همواره به دلیل ورود فاضلاب شهر شیراز به آن آبدار بوده اما در حال حاضر این دریاچه نیز وضعیت بحرانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه دریاچه های استان در خطر هستند، اظهار داشت: خشکسالی دریاچه های مهم استان فارس وارد فصل تازه ای شده و اگر برای احیای آنها اقدام نشود به طور حتم احیای آن دیگر به آسانی صورت نمی گیرد.

علمداری ادامه داد: علاوه بر خشک شدن این دریاچه ها مشکلات زیست محیطی زیادی در استان به وجود آمده که ناشی از خشک بودن دریاچه های فارس است و در صورت ادامه آن مشکلات زیادی به وجود می آید.

وی افزود: چند سال قبل کارشناسان امر بر روی این مسئله که به زودی وضعیت دریاچه های استان نگران کننده و همه تالابها خشک خواهند شد مسائلی را مطرح کرده و خواستار مدیریت بهره وری از سفره آبهای زیرزمینی شده بودند اما مسئولان این موضوع را جدی نگرفتند.

باید هزینه های نکاشت به کشاورزان فارس پرداخت شود تا آنها از کشت محصولات کشاورزی خودداری کنند و در این صورت آب وارد تالاب ها خواهد شد. این کارشناس حوزه محیط زیست اظهار داشت: مسئولان امر باید هر چه سریعتر نسبت به مدیریت مصرف آب کشاورزی در این استان اقدام کنند زیرا در صورت ادامه این وضعیت، تغییر اقلیم و بیابانی شدن این استان را شاهد خواهیم بود.

وی بر لزوم ارائه راهکارها برای احیاء دریاچه های این استان تاکید کرد و افزود: در این خصوص باید هزینه های نکاشت به کشاورزان این استان پرداخت شود تا آنها از کشت محصولات کشاورزی خودداری کنند و در این صورت آب وارد تالابها خواهد شد.

علمداری گفت: علاوه بر این باید وضعیت هر تالابی ارزیابی شود تا از این طریق بتوان نسبت به احیای دریاچه اقدام کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر همان مقدار کمی آب که وارد سفره آبهای زیرزمینی در فارس می شود همین میزان آب نیز توسط کشاورزان از طریق تلمبه ها برداشت می شود.

این کارشناس حوزه محیط زیست تصریح کرد: با این وضعیت، تابستان بسیار بحرانی از نظر آب در استان فارس را شاهد خواهیم بود.

به گزارش مهر، اکنون آبی در تالاب نیست، دریاچه ها خشکند و برای برون رفت از این مشکل زیست محیطی باید راهکارهای علمی را با اختصاص اعتبارات ملی و استانی به مرحله اجرا برسانند.