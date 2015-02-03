جزئیات جلسه روز گذشته وزیرعلوم و اعضای کمیته آموزش عالی مجلس

دکتر جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر روز گذشته کمیته آموزش عالی مجلس با وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: این جلسه با حضور دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم برگزار شد در این جلسه در خصوص راهکارهای برون رفت از کمی گرایی و مدرک گرایی صحبت هایی شد.

وی ادامه داد: همچنین نکاتی را در زمینه ارتقاء دانشگاه ها و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم با وزیر علوم در میان گذاشتیم.

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس افزود: وزیرعلوم از روند رو به رشد تعداد دانشگاه‌ها و رشته‌هایی که مانع از بهبود وضعیت علمی کشور می شوند، ناراضی بود. بنابراین مقرر شد در نخستین زمان ممکن با حضور معاونان وزارت علوم و خود وزیر جلسه‌ ای در کمیته آموزش عالی برگزار شود و برنامه ساماندهی آموزش عالی پیگیری شود .

وی افزود: یکی از مباحثی که در این جلسه مد نظر قرار گرفت سامان نداشتن وضعیت رشته‌ها و تعداد دانشگاه‌ها بود که مقرر شد وضعیت رشته ها و دانشگاه ها در طرح آموزش عالی تحت عنوان آمایش آموزش عالی ساماندهی شود . براساس طرح آمایش آموزش عالی توسعه رشته ها و رشد دانشگاه‌ها باید براساس برنامه کاملا مشخص باشد دراین صورت دیگر شاهد رشد بی رویه رشته ها و دانشگاه ها نخواهیم بود .

وی ادامه داد: توسعه رشته ها و دانشگاه ها باید براساس نیاز جامعه باشد در غیر این صورت از توسعه رشته ها و افزایش دانشگاه ها متوقف می شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر49 درصد رشته های دانشگاهی علوم انسانی است بنابراین برخی از رشته های دانشگاهی را نمی توان افزایش داد.

وی با بیان اینکه من معتقدم باید یک بازنگری در بحث رشته‌ها و دانشگاه‌ها صورت گیرد؛ افزود: درحال حاضر ما کارشناس ماهر و تکنسین ماهر تربیت نمی‌کنیم امروز متاسفانه یک حرکت غیرمتعارف برای اخذ مدرک تحصیلات تکمیلی به وجود آمده افراد بدون اینکه تصورکنند که جایگاهی برای اشتغال دارند یا خیر،مبادرت به ادامه تحصیل می کنند که بعد از اتمام درس به علت نبود شغل متناسب با تحصیلات خود دچار سرخوردگمی می شوند.

هروی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته این کار را انجام نمی دهند، افزود: درحال حاضر درکشور ما تربیت تکنسین 22 درصد، وتربیت دانشجویان کارشناسی حدود 65 درصد است که این یک رشد ناموزون است همچنین رشته های تخصصی دکتری به شدت درحال افزیش است که این مساله نیاز به نیازسنجی دارد.

وی با بیان اینکه نیمی از بیکارها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند تاکید کرد: زمان آن رسیده تا دولت و مجلس مصمم باشند تا در یک حرکت مشترک با یک قانون گذاری و اجرای صحیح معضل آموزش عالی را حل کنند.