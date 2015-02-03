پیش بینی بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای آب روستایی در بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی دوشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، با بیان اینکه در این استان به لحاظ توان و ظرفیت اجرا مشکلی نداریم، عنوان کرد: مشکلات بخش برق، آب و فاضلاب در استان هرمزگان به منابع مالی و اعتباری مرتبط است.

وی ادامه داد: ما فقط بر روی منابع دولتی متمرکز نشده ایم و با توجه به نیاز کشور در بخش برق، آب و فاضلاب از دیگر روش ها و منابع استفاده کرده ایم.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه از مجلس می خواهیم در دو موضوع وزارت نیرو را کمک کند، تصریح کرد: برای آب روستایی با همت مجلس و دولت ردیف هایی در بودجه آماده شد که برای سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان است، درحالی که کل نیاز ما در این بخش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و سهم عمده ای از آن مربوط به هرمزگان است و می خواهیم اعتبارات این بخش همچنان افزایش یابد.

محمودی با اشاره به نگاه به اعتبارات آب در برنامه ششم توسعه، بیان داشت: بر این اساس دو انتظار تامین منابع و احکام بودجه ای وجود دارد و با احکام بودجه ای می توان با توجه به وجود ظرفیت در بخش برق و آب و فاضلاب در کل کشور، بار این بخش را از روی دوش دولت برداشت.

وی اختصاص اعتبارات خشکسالی را نیز در رفع مشکلات بخش آب بسیار مهم و گره گشا برشمرد.