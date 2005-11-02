پيش بيني ها درباره راي اعتماد مجلس فقط در حد گمانه زني است

كوهكن در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه نهاد قانون گذاري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: تا زماني كه افراد سوابق و برنامه هاي افراد معرفي شده از سوي احمدي نژاد بررسي نشود، هرگونه پيش بيني در مورد آوردن يا نياوردن راي اعتماد از سوي آنان در حد گمانه زني است.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه سوابق وزراي پيشنهادي رئيس جمهوري بتواند اعتماد نمايندگان ملت را جلب كند تا آنان نيز به اين گونه افراد راي اعتماد دهند.

خبرنگار "مهر" از كوهكن سوال كرد آيا اينكه گفته مي شود وزير پيشنهاد نفت فاقد سابقه در اين زمينه مي باشد و امكان دارد راي اعتماد نياورد حقيقت دارد كه وي پاسخ داد وزراي پيشنهادي امروز توسط رئيس جمهور معرفي شده اند و هنوز درباره اين مسئله بحث نشده است و من نيز فكري نكرده ام.