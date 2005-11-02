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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۴۰

سخنگوي هيات رييسه مجلس در گفت و گو با "مهر" :

پيش بيني ها درباره راي اعتماد مجلس فقط در حد گمانه زني است

پيش بيني ها درباره راي اعتماد مجلس فقط در حد گمانه زني است

محسن كوهكن سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: افرادي كه براي وزارتخانه ها باقي مانده پيشنهاد شده اند چهره هاي جديدي هستند كه بايد سوابق آنها تشريح و برنامه هاي آنان مورد ارزيابي قرار گيرد.

كوهكن در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه نهاد قانون گذاري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: تا زماني كه افراد سوابق و برنامه هاي افراد معرفي شده از سوي احمدي نژاد بررسي نشود، هرگونه پيش بيني در مورد آوردن يا نياوردن راي اعتماد از سوي آنان در حد گمانه زني است.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه سوابق وزراي پيشنهادي رئيس جمهوري بتواند اعتماد نمايندگان ملت را جلب كند تا آنان نيز به اين گونه افراد راي اعتماد دهند.

خبرنگار "مهر" از كوهكن سوال كرد آيا اينكه گفته مي شود وزير پيشنهاد نفت فاقد سابقه در اين زمينه مي باشد و امكان دارد راي اعتماد نياورد حقيقت دارد كه وي پاسخ داد وزراي پيشنهادي امروز توسط رئيس جمهور معرفي شده اند و هنوز درباره اين مسئله بحث نشده است و من نيز فكري نكرده ام.

کد مطلب 248408

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