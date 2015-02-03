استان زنجان به لحاظ نیروی پرستاری به ثبات رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران به بحث نیروی انسانی پرستار در بیمارستانهای استان زنجان اشاره کردو افزود: در شش ماهه سالجاری ما با کمبود پرستار مواجه بودیم و پرستاران با سخت ترین شرایط خدمات درمانی را به بیماران ارائه دادند.

وی اظهار داشت: در شش ماهه دوم سالجاری برنامه بر این شد که دانشجویانی که طرح پرستاری تمام شده ادارند با آنها قرار داده بسته شود تا با وزارت بهداشت همکاری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به لحظ پرستار به ثبات رسیده است و کمبودی نداریم.

بیگلری تاکید کرد: تا پایان سال 94 جذب نیروی انسانی در هیچ رده ای در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان وجود ندارد .

وی در ادامه با اشاره به اینمه تغذیه باید اصولی و بهداشتی باشد گفت: مردم به هیچ وجه از غذاهای کنسروی و بسته بندی شده استفاده نکنند چرا که مواد افزودنی و نگهدارنده دارد و برای سلامتی افراد خوب نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یاد آورشد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در راستای ارائه خدمات بهداشتی به مردم و اطلاع رسانی آنها از مضرات غذاهای کنسروی برشورها و تیزرهایی را در سطح شهرها و مدارس توزیع کرده است.

بیگلری افزود: مردم باید خودشان هم به سلامتی خود اهمیت بدهند و خود مراقبتی را اولویت کاری خود قرار داده و به فکر سلامتی خود باشند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.