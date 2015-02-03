به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ هیئت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۸۰ نشریه و ۴۱ پایگاه اطلاعرسانی به شرح جدول زیر مجوز انتشار دریافت کردند.
در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۴۱ نشریه نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.
ردیف
نام نشریه
صاحب امتیاز
مدیر مسوول
گستره توزیع
ترتیب انتشار
1
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سار خبر
صنیعی – محمد علی
صنیعی – محمد علی
_____
_____
2
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام دلفان
سبزی - علی
سبزی - علی
_____
_____
3
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهریمیز
آورند - غلامرضا
آورند - غلامرضا
_____
_____
4
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبستر خبر
بهزادسیس - رحیم
بهزادسیس - رحیم
_____
_____
5
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حامیان محیط زیست پاک
غمخوار بین کلایی - علیرضا
غمخوار بین کلایی - علیرضا
_____
_____
6
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گفت و گوی
مازنی – محمد مهدی
مازنی – محمد مهدی
_____
_____
7
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی زار خبر
کشته گر - مهدی
کشته گر - مهدی
_____
_____
8
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح تفت
اردانی زاده - غلامرضا
اردانی زاده - غلامرضا
_____
_____
9
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای گناباد
پور رضا بیلندی – حمید رضا
پور رضا بیلندی – حمید رضا
_____
_____
10
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی باران شمال
عالی کرد کلایی- رقیه
عالی کرد کلایی- رقیه
_____
_____
11
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آستان خبر
افشاری - ابراهیم
افشاری - ابراهیم
_____
_____
12
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح شمال
قاسمی - مهدی
قاسمی - مهدی
_____
_____
13
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کربلائیان
کریمی - رضا
کریمی - رضا
_____
_____
14
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای ندوشن
جعفری ندوشن - وحید
جعفری ندوشن - وحید
_____
_____
15
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوشهرما
جعفری – سید حسین
جعفری – سید حسین
_____
_____
16
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار زمین
جلیلی – امین اله
جلیلی – امین اله
_____
_____
17
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر هامون
غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی
غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی
_____
_____
18
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مازنی خبر
کاوه - میثم
کاوه - میثم
_____
_____
19
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رضوی خبر
حامد مقدم رافتی- احسان
حامد مقدم رافتی- احسان
_____
_____
20
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اقتصاد و بیمه سلامت
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
نجفی پور - فرشاد
_____
_____
21
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هدانا
کرمی پور مقدم - مهدی
کرمی پور مقدم - مهدی
_____
_____
22
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای خرامه
ایزدی - جلال
ایزدی - جلال
_____
_____
23
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دست اول
دستیار - فیروزه
دستیار - فیروزه
_____
_____
24
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی درست خبر
مقتدای خوراسگانی- عباس
مقتدای خوراسگانی- عباس
_____
_____
25
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هودر
قربانی - مهدی
قربانی - مهدی
_____
_____
26
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لاهیگ
ساعی - امید
ساعی - امید
_____
_____
27
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر مغرب
شهابی - الهام
شهابی - الهام
_____
_____
28
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شورا تریبون
فانی - محمد
فانی - محمد
_____
_____
29
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر البرز
سخایی فرد- افشین
سخایی فرد- افشین
_____
_____
30
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مطبوعات فارس
بعیدی - احمد
بعیدی - احمد
_____
_____
31
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هنگام خبر
شهسواری – امیر حسام
شهسواری – امیر حسام
_____
_____
32
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح زاگرس
رضایی - فخرالدین
رضایی - فخرالدین
_____
_____
33
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سنجش و دانش مغان
یوسفی – علی
یوسفی – علی
_____
_____
34
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آمار دخبر
قصابکلایی - نوید
قصابکلایی - نوید
_____
_____
35
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گیلانشهر
بخشی شفاهی - علی
بخشی شفاهی - علی
_____
_____
36
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هزار ماسوله
ازکات - یاور
ازکات - یاور
_____
_____
37
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تصنا
تفضلی شادپور – محمد رضا
تفضلی شادپور – محمد رضا
_____
_____
38
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زاهدان پیگیر
جمشیرزایی - عبدالجلیل
جمشیرزایی - عبدالجلیل
_____
_____
39
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بورس مسکن
حسنی برزی – سید مسعود
حسنی برزی – سید مسعود
_____
_____
40
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شستون
گودرزی - منظر
گودرزی - منظر
_____
_____
41
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خورنا
چاروسایی - عبدالرضا
چاروسایی - عبدالرضا
_____
_____
42
همبستگی جنوب
بهرامی - مصطفی
بهرامی - مصطفی
استان کرمان
ماهنامه
43
شمیم یزد
میرجلیلی - مجید
میرجلیلی - مجید
استان یزد
ماهنامه
44
عصرانه
نژاد حیدری پور – محمد رضا
نژاد حیدری پور – محمد رضا
استان کرمان
ماهنامه
45
جرس بافت
دادور – رحمت اله
دادور – رحمت اله
بافت (محلی کرمان)
ماهنامه
46
گلین
حسن پور چوبر - مهدی
حسن پور چوبر - مهدی
آستارا
(محلی گیلان)
هفته نامه
47
امید شهر
محمدی دوست - مهدی
محمدی دوست - مهدی
قم
(محلی قم)
ماهنامه
48
منطقه 2
قیومی – محمد علی
قیومی – محمد علی
استان تهران
ماهنامه
49
عمران نامه
یزدانی صابونی – محمد رضا
یزدانی صابونی – محمد رضا
استان قم
فصلنامه
50
دریک
همتی مفدم داورزن- مهدی
همتی مفدم داورزن- مهدی
سراسری
ماهنامه
51
ثانیه
لطفی - لیلا
لطفی - لیلا
سراسری
ماهنامه
52
آگاهی های زیست محیطی
محمد نیا- مهرداد
محمد نیا- مهرداد
منطقه ای(خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان)
فصلنامه
53
تصویرسوار
لطفی – محمد هادی
لطفی – محمد هادی
سراسری
فصلنامه
54
استارباد
بایزدی - علی
بایزدی - علی
استان گلستان
فصلنامه
55
پژواک جهان بین
شفیعی هفشجانی- اسفندیار
شفیعی هفشجانی- اسفندیار
استان چهارمحال و بختیاری
ماهنامه
56
جمعیت و آینده
روانخواه - سمیرا
روانخواه - سمیرا
سراسری
فصلنامه
57
بازار کار گیلان
قره داغی - مسعود
قره داغی - مسعود
استان گیلان
ماهنامه
58
مطالعات روانشناسی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
قراخانلو - رضا
سراسری
فصلنامه
59
پیشگیری و سلامت
چرکزی - عبدالرحمان
چرکزی - عبدالرحمان
سراسری
فصلنامه
60
ندای ایرانیان
سالک - سجاد
سالک - سجاد
سراسری
هفته نامه
61
ماوراء
شلکه بیرانوند- مژگان
شلکه بیرانوند- مژگان
سراسری
ماهنامه
62
اقتصاد بخش عمومی
صادقی - مسعود
کی فرخی - ایمان
سراسری
فصلنامه
63
بانکداری آینده
فراهانی - محمود
فراهانی - محمود
سراسری
ماهنامه
64
مرغدار
اتحادیه مرغداران استان مازندران
علی محمدی - حمزه
استان مازندران
فصلنامه
65
صنعت نسوز
کشاورز - مسعود
کشاورز - مسعود
سراسری
فصلنامه
66
فروزان
قدیمی – محمد رضا
قدیمی – محمد رضا
سراسری
هفته نامه
67
دیار زاگرس
کریمیان – وحید
کریمیان – وحید
استان کهگیلویه و بویر احمد
هفته نامه
68
عصر مالی
مستشار - سعید
مستشار - سعید
سراسری
ماهنامه
69
ندای غرب هرمزگان
ذاکری زیارتی - مهسا
ذاکری زیارتی - مهسا
بندر لنگه
(محلی هرمزگان)
هفته نامه
70
سعادت
شاکری - ابوالفضل
شاکری - ابوالفضل
سراسری
هفته نامه
71
اقتصاد و بافت شهری
کی فرخی - ایمان
کی فرخی - ایمان
سراسری
فصلنامه
72
نامه ی قهستان
ظهوری - علی
ظهوری - علی
بیرجند
(محلی خراسان جنوبی)
دو ماهنامه
73
Journal Of Uroandrology
صفری نژاد اقدم – محمد رضا
صفری نژاد اقدم – محمد رضا
سراسری
فصلنامه
74
Journal Of Air Pollution And Health
ندافی - کاظم
ندافی - کاظم
سراسری
فصلنامه
75
International Journal Of Best Practices In Health Care
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تقدیسی – محمد حسین
سراسری
فصلنامه
76
باران شهمیرزاد
موسسه فرهنگی هنری باران شهمیرزاد
عقیلی – احمد آقا
مهدیشهر
(محلی سمنان)
ماهنامه
77
کرامت
کریمی - سحر
کریمی - سحر
استان البرز
ماهنامه
78
گیلان زیبا
پور اسداله - رضا
پور اسداله - رضا
استان گیلان
ماهنامه
79
صبح خلیج فارس
باوقار زعیمی - زهرا
باوقار زعیمی - زهرا
استان هرمزگان
ماهنامه
80
صنعت CNG
اتفاق - شهرام
اتفاق - شهرام
سراسری
دو ماهنامه
81
کاربرد رایانش سریع و ابری
نظارات - امین
نظارات - امین
سراسری
فصلنامه
82
نگرش برتر
علوی کیا – سید علی
علوی کیا – سید علی
سراسری
فصلنامه
83
دنیای سرمایه گذاری
اسدی - حمید
اسدی - حمید
سراسری
ماهنامه
84
سپهر اقتصاد
فقاهتی – سید علی رضا
فقاهتی – سید علی رضا
استان قم
ماهنامه
85
سروستان امروز
همتی سروستانی - سجاد
همتی سروستانی - سجاد
سروستان
(محلی فارس)
هفته نامه
86
آریتان
پارسا - غفار
پارسا - غفار
استان اردبیل
ماهنامه
87
بلوطستان
بساطی - محمد
بساطی - محمد
استان لرستان
ماهنامه
88
حقوق عمومی اسلامی
دانشگاه امام صادق
غلامی - علی
سراسری
دوفصلنامه
89
Applied And Mathematical Linguistics
موسوی میانگاه - طیبه
موسوی میانگاه - طیبه
سراسری
دوفصلنامه
90
مدیریت دانش اسلامی
یعقوب نژاد – محمد هادی
یعقوب نژاد – محمد هادی
سراسری
دوفصلنامه
91
باستان سنجی
سودایی - بیتا
سودایی - بیتا
سراسری
دوفصلنامه
92
Geotechnical Research In Civil Engineering
حسنلوراد - محمود
حسنلوراد – محمود
سراسری
دوفصلنامه
93
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
قاضی سعیدی - مرجان
قاضی سعیدی - مرجان
سراسری
دوفصلنامه
94
مطالعات طب ورزشی
قراخانلو - رضا
قراخانلو – رضا
سراسری
دوفصلنامه
95
نیاز دریا
مفتاح دریا منطقه آزاد انزلی
رضایی - میثم
سراسری
ماهنامه
96
نوسان
محققیان - مجید
محققیان - مجید
استان اصفهان
ماهنامه
97
زاگرس فردا
رحیمی - ابوذر
رحیمی - ابوذر
استان لرستان
ماهنامه
98
صبح نی ریز
کاوه پیشقدم - حسین
کاوه پیشقدم - حسین
نی ریز
(محلی استان فارس)
هفته نامه
99
نای ذی
توکل – محمد مهدی
توکل – محمد مهدی
استان فارس
ماهنامه
100
خریدار
موسی کاظمی محمدی – سید روح الله
موسی کاظمی محمدی – سید روح الله
سراسری
هفته نامه
101
نبض زنجان
کرم زاده - عبدالله
کرم زاده – عبدالله
استان زنجان
ماهنامه
102
وکیل مردم
محمدی - افشین
محمدی - افشین
سراسری
هفته نامه
103
صدای شمال
ابوالقاسمی – سید محمد هادی
ابوالقاسمی – سید محمد هادی
استان گلستان
ماهنامه
104
بهمن آذربایجان
رشید کرشان – روح الله
رشید کرشان – روح الله
استان آذربایجان شرقی
ماهنامه
105
ندای جزیره
شرف - راشد
شرف - راشد
قشم
(محلی هرمزگان)
هفته نامه
106
بحث
صفی زاده – سید محمد
صفی زاده – سید محمد
سراسری
هفته نامه
107
قاصد سلامتی
آقایی دانشور - علیرضا
آقایی دانشور - علیرضا
استان آذربایجان شرقی
ماهنامه
108
ققنوس طوس
واعظ موسوی - سیدعلیرضا
واعظ موسوی - سیدعلیرضا
مشهد
(محلی خراسان رضوی)
ماهنامه
109
عمران صنعت غرب
لظفیان - فائزه
لظفیان – فائزه
استان همدان
ماهنامه
110
فناوری، پیشرفت، توسعه
کریمی - مجتبی
کریمی - مجتبی
سراسری
فصلنامه
111
کلارشول
میرمعصومی – سید حسن
میرمعصومی – سید حسن
چالوس
(محلی مازندران)
دوماهنامه
112
زرشاد
روئینا - ابوطالب
روئینا – ابوطالب
استان فارس
ماهنامه
113
املاک و خودرو کرمان
شهریاری - هادی
شهریاری - هادی
استان کرمان
ماهنامه
114
شمیم گیاهان دارویی
امامی - سعید
امامی - سعید
سراسری
دو ماهنامه
115
پژوهش های باستانی
جلیلیان – شهرام
جلیلیان – شهرام
سراسری
فصلنامه
116
هفت روز
مقدسی - اکبر
مقدسی - اکبر
استان مازندران
ماهنامه
117
روشنایی و نورپردازی
احمدیان تازه محله - کاوه
احمدیان تازه محله - کاوه
سراسری
دو ماهنامه
118
صدای ملکان
نوروززاده - وحید
نوروززاده - وحید
ملکان
(محلی آذربایجان شرقی)
ماهنامه
119
Advances In Medical Mycology
هدایتی – محمد تقی
هدایتی – محمد تقی
سراسری
فصلنامه
120
Civil Engineering And Crisis Management
بیطرفان - مهدی
بیطرفان – مهدی
سراسری
فصلنامه
121
Health And Reproductive
نویدیان - علی
مودی - زهرا
سراسری
فصلنامه
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