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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۶

پورفرضی:

تامین نیازهای رفاهی دانشجو در دانشگاه بین المللی ضرورت ندارد

تامین نیازهای رفاهی دانشجو در دانشگاه بین المللی ضرورت ندارد

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل معقتد است تامین نیازهای رفاهی دانشجو در دانشگاه های بین المللی ضرورت ندارد.

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به تمهیدات و تسهیلات دانشگاه بین المللی علوم پزشکی برای جذب دانشجو تصریح کرد: اینکه دانشگاه ملزم باشد تسهیلات رفاهی و اقامتی به دانشجو بدهد ضروری نیست.

وی افزود: چنین تسهیلاتی حتی در دانشگاه های بین المللی دنیا نیز ارائه نمی شود و به عنوان مثال در دانشگاه سیدنی هر سال ۲۰ هزار دانشجو پذیرش می شود و تسهیلات رفاهی و اقامتی هم نمی دهند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کشورهایی که در ایجاد چنین دانشگاه هایی وارد شده اند صرفا برخی امتیازات جزئی از جمله بن های تخفیف یا خرید در اختیار دانشجو قرار می دهند.

پورفرضی در پاسخ به اینکه آیا اعطای امتیاز برای تبلیغ و معرفی دانشگاه بین المللی اردبیل ضرورت دارد یا نه، ادامه داد: به دلیل اینکه تعداد تقاضا را نمی دانیم نمی توان در این خصوص تصمیم قطعی اتخاذ کرد.

وی یادآور شد: پیشنهادی مبنی بر اعطای بورسیه به دانشجویان خارجی طرح شده که البته در حد پیشنهاد است و قطعی نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  تصریح کرد: در حال حاضر دانشجویان این دانشگاه عیر بومی هستند اما دانشجوی خارجی نداریم و از کشور آذربایجان چند مورد درخواست داشته ایم.

پورفرضی از فعالیت تحصیلی ۲۰۰ دانشجو در پنج رشته در این دانشگاه خبر داد و گفت: در عین حال آزمون آد دوره های تکمیلی و معادل رشته های دندان پزشکی برای فارغ التحصیلان کشورهای خارجی برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون تاکنون برای ۶۰ نفر برگزار شده است.

کد مطلب 2484101
محمد میرزایی ناطق

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