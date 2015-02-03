هشت میلیون دفترچه بیمه سلامت برای ساکنان مناطق حاشیه شهر کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در جشن بزرگ کارگری و کارفرمایان ستاد دهه فجر استان همدان با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: دغدغه محوری مقام معظم رهبری موضوع اشتغال است به طوری که اشتغال را به اتاق جنگ تشبیه کرده‌اند.

وی افزود: در عصر کار و تلاش امروز باید همه در یک جبهه قرار گیرند و با دقت، همدلی و وحدت زمینه آبادانی کشور و زمینه تأمین رفاه هر چه بیشتر را برای مردم فراهم کنیم.

وی با اشاره به روند رو به رشد کشور افزود: حفظ دستاوردها و سرمایه‌های کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیازمند وحدت و همدلی بین ملت است که باید هر چه بیشتر تقویت شود.

طاهایی عنوان کرد: انقلاب اسلامی به دنبال انتقال پیام انسانی و رشد فضایل انسانی بود و حفظ وحدت و همدلی محوری‌ترین پیامی است که در دهه فجر مورد تأکید قرار دارد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدید اخیر مقام معظم رهبری از دستاوردهای دانش نانو تکنولوژی ایران بیان کرد: ایران امروز در دستیابی به دانش نانو تکنولوژی در ردیف هفت کشور دنیا قرار دارد در حالی که این استعدادها با فجر انقلاب شکوفا شد.

وی وحدت را به معنای قدرت نقد‌کردن بدون نفی کردن دانست و گفت: گفتمان امام(ره) بر پایه نقد و هم‌افزایی استوار بود و در مقابل گفتمان طاغوت، گفتمان نفی کردن بود.

استاندار همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام در راستای ایجاد رونق اقتصادی در کشور و استان همدان اظهار داشت: در سال‌های اخیر از مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی موجود در استان، ۶۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیز با فعال بودن ظرفیت زیر ۶۰ درصد در شرف تعطیلی و تنها ۱۲۰ واحد بزرگ در استان فعال بودند.

محمدناصر نیکبخت افزود: تعیین تکلیف معوقات بانکی این واحدها در دستور کار قرار گرفت و این واحدها از لیست بانک‌ها خارج شدند و تعدادی نیز تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردند.

در دی ماه امسال یک‌هزار و ۱۳۵ کارگر در همدان مشغول به کار شدند

استاندار همدان عنوان کرد: براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۸۰۰ تا یک‌هزار شغل جدید برای افرادی که برای نخستین بار بیمه شدند، ایجاد شده به طوری که در دی ماه امسال یک‌هزار و ۱۳۵ کارگر مشغول به کار شدند و بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت و ۵۹۵ نفر مشمول از بیمه بیکاری خارج شدند.

وی گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان همدان کاهش یافته و به شش و چهاردهم درصد رسیده و بعد از استان صنعتی مرکزی، همدان دومین استان کشور از نظر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بوده است.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۸۰۹ طرح و پروژه با ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

استاندار همدان عنوان کرد: سال آینده همزمان با سفر هیئت دولت به استان همدان بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان توسط رئیس جمهور افتتاح و بزرگترین کارخانه تولید فویل آلومینیومی در خاورمیانه در رزن به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اساسی‌ترین خواسته مردم و بیانگذار جمهوری اسلامی را رسیدن به استقلال برشمرد و افزود: شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار اصلی انقلاب اسلامی بود که در کشور اسلامی ما به واقع محقق شد.